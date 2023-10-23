Один из лучших учителей Украины предложил новую систему оценки учеников: от баллов нужно отказаться

Василий Дьяков, который в 2020 году стал лучшим учителем и победителем национальной премии "Global Teacher Prize Ukraine", выдвинул предложение насчет альтернативной системы оценки знаний. Он предлагает создать шкалу, отличающуюся от привычной бальной.

Об этом педагог сказал во время интервью 24 каналу. Он считает, что баллы можно заменить на отметки "зачтено, не зачтено".

Впрочем, для начала, родителям школьников следует свыкнуться с такой идеей. Все потому, что взрослые настраивают ребенка на самый высокий балл, а такие дисциплины по умолчанию считают менее важными. Однако в реальной жизни, говорит Василий Дьяков, мы не всегда отлично справляемся со всем.

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