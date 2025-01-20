Кто сможет получить ваучер на обучение в 2025 году: есть хорошая новость

Министерство экономики Украины прогнозирует увеличение количества граждан, которые воспользуются ваучерами для обучения и переподготовки в 2025 году. Такая инициатива помогла тысячам украинцев овладеть новыми профессиями.

Видео дня

Об этом сообщается на официальном сайте Правительственного портала. По словам заместителя министра экономики Татьяны Бережной, в 2023 году ваучеры получили 18 тысяч человек, а в 2024 — почти 23 тысячи. В этом году на программу предусмотрено 330 миллионов гривен, что позволит увеличить количество участников.

"В 2023 году 18 тысяч украинцев воспользовались ваучерами на переподготовку и повышение квалификации, в прошлом году уже почти 23 тысяч граждан получили ваучеры. Мы видим положительную динамику. Количество людей, желающих за государственный счет переучиться, овладеть новыми востребованными профессиями и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда, растет. Поэтому в этом году на ваучеры уже заложено почти что. 330 млн гривен и мы ожидаем, что больше людей воспользуется этой возможностью", – сказала Бережная.

Ключевые преимущества ваучеров:

Ваучер покрывает до 30280 гривен стоимости обучения.

155 профессий и специальностей по выбору, включая ИТ, медицину, образование, строительство и другие.

Возможность самостоятельно выбрать учебное заведение.

Учеба завершается получением государственного сертификата.

Кто может получить ваучер:

украинцы от 45 лет;

участники боевых действий;

люди с инвалидностью;

внутренне перемещенные лица;

ветераны и ветеранки;

бывшие пленные;

пострадавшие в результате войны.

В 2024 году такими ваучерами воспользовались более 16 тысяч человек в возрасте от 45 лет, почти 5 тысяч внутренне перемещенных лиц, 1300 человек с инвалидностью и почти 700 участников боевых действий.

Больше ваучеров получили жители Днепропетровской, Харьковской и Львовской областей. Среди популярных профессий и специальностей медсестринство, психология, повар, кондитер.

Для получения ваучера на обучение необходимо обратиться в любой центр занятости или подать онлайн-заявку на сайте Государственной службы занятости.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой будет базовая военная подготовка в вузах Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!