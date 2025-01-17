Теория – для всех, практика – для мужчин: какой будет базовая военная подготовка в вузах Украины

Базовую военную подготовку с сентября 2025 года будут проходить все студенты высшего образования. Однако практический курс будет обязательным только для мужчин.

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Об этом сообщил заместитель министра обороны, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник в эфире телемарафона Єдині новини. По его словам, военная подготовка будет состоять из двух частей и продлится 300 академических часов.

"Мы внедряем базовую общую военную подготовку для студентов, а также слушателей высших учебных заведений. Базовая общевойсковая подготовка будет состоять из двух элементов: теоретического и практического курса", – сказал Мельник.

Теоретический курс имеет 90 часов и будет проходить все соискатели образования, независимо от пола. В то же время практический курс будет состоять из 210 академических часов и будет проводиться в учебных частях, центрах Вооруженных Сил и других учреждениях. В этом случае женщины могут пройти курс по собственному желанию, тогда как для мужчин он будет обязательным. За отказ от прохождения военной подготовки, студенты-мужчины могут быть исключены из учебного заведения.

"Каждый мужчина от 18 лет до достижения им мобилизационного возраста должен его пройти. Время прохождения базовой военной службы можно выбрать самостоятельно", – добавил чиновник.

От прохождения базовой военной службы освобождаются граждане, которые уже ее проходили в университетах, ранее находившиеся на военной службе или признанные непригодными к ней по состоянию здоровья.

После прохождения подготовки студенты будут приносить военную присягу и получают сертификат и военно-учетную специальность.

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