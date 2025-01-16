Минобороны подало заявки о вступлении семи военных вузов в сеть Европейского колледжа безопасности и обороны: что это даст Украине

Министерство обороны подало заявки о вступлении семи украинских высших военных учебных заведений в Европейский колледж безопасности и обороны. Интеграция в сеть ESDC откроет новые возможности для системы военного образования Украины.

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В частности, это повысит уровень профессиональной подготовки специалистов в сфере безопасности и обороны по европейским стандартам. Об этом рассказал заместитель главы украинского оборонного ведомства бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, сообщили на официальном сайте МО в четверг, 16 января.

Кроме того, предполагается, что это усилит сотрудничество Украины с европейскими партнерами.

Какие военные вузы вошли в список заявок:

Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного;

Житомирский военный институт имени С.П. Королева;

Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;

Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут;

Военный институт танковых войск Национального технического университета "Харьковский политехнический институт";

Военно-юридический институт Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;

Институт военно-морских сил Национального университета "Одесская морская академия".

Рассмотрение заявок состоится на заседании Исполнительного ученого совета ESDC 18-19 февраля 2025 года в Брюсселе.

Европейский колледж безопасности и обороны был основан в 2005 году и объединяет гражданские и военные учреждения, академии, университеты и другие организации, связанные с политикой безопасности и обороны в рамках ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, МОН аннулировало лицензию на ряд образовательных степеней высшему учебному заведению "Международный технологический университет "Николаевская политехника". Такое решение было принято после внеплановой проверки заведения.

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