МОН аннулировало лицензию 'Николаевской политехнике' из-за грубых нарушений во время набора студентов: дело получило продолжение

Министерство образования науки Украины аннулировало лицензию на ряд специальностей высшему учебному заведению "Международный технологический университет "Николаевская политехника". Такое решение было принято после внеплановой проверки заведения.

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Причиной стало то, что в университет принимали студентов на обучение на несуществующие образовательные уровни. Об этом говорится в ответе образовательного ведомства на запрос Суспільного. Вуз со своей стороны подал иск против МОН.

Дело должен рассмотреть Николаевский окружной административный суд, по состоянию на 16 января продолжается судебное расследование.

В приказе МОН говорится, что отмена лицензии касается таких образовательных степеней вуза: бакалавр, младший специалист и специалист. Документ ранее обнародовал член совета общественного контроля при Бюро экономической безопасности Украины Денис Жело в Telegram. Однако на сайте МОН документ не опубликован.

"Основанием для лишения лицензии вуза 5 ноября 2024 стало возобновление студентов на специальности, на которые набор с 2019 года не проводится в связи с изменениями в перечне специальностей и отраслей знаний согласно постановлению КМУ №266", – пишет Суспільне.

Отметим, что местное издание "ПН" со ссылкой на источники писало, что руководство "Николаевской политехники" якобы воспользовалось пробелами в нормативных документах и набрало около тысячи человек на образовательно-квалификационный уровень "младший специалист" и "специалист", которые были ликвидированы.

С тех пор младший специалист соответствует уровню младшего бакалавра, а специалист соответствует уровню магистр.

"Фактически эти люди, поступившие в учебное заведение на любую специальность по образовательному уровню "младший специалист" или "специалист", не смогли бы получить дипломы, но получили возможность получить отсрочку от мобилизации. Вероятно, именно это и было целью их поступления в учебное заведение", – отмечает собеседник издания.

В то же время в университете учится около 1300 реальных студентов, для которых эта ситуация крайне негативная.

Юрист Андрей Саченко отмечает, что теперь университет не может набирать студентов на специальности, по которым отменена лицензия, а также выдавать дипломы по соответствующим направлениям. В то же время, аннулирование лицензии университета не является основанием для прекращения статуса студента.

"Студенты могут перевестись на другие факультеты, на которые осталась лицензия или перевестись в другое учебное заведение, если есть такая возможность, или требовать возврата денег в случае расторжения контракта, если оплатили обучение по контрактной форме", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 украинских университетов вошли в рейтинг Interdisciplinary Science Rankings 2025 (междисциплинарный научный рейтинг), представленный британским журналом Times Higher Education.

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