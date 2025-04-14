'Кто точит бутерброд, кто просит спрятать от учеников': известные педагоги Украины рассказали, что на самом деле происходит в учительской

Учительница украинского языка и литературы, а также участница ТОП-10 Global Teacher Prize Ukraine 2021 Лидия Поворознюк рассказала, что происходит в учительской ее школы. Педагог поделилась, что за дверью кабинета ее коллеги могут есть, просить, чтобы их спрятали от учеников, шутить или жаловаться.

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Об этом Поворознюк рассказала в проекте "После уроков". Она замечает, что в разных школах, разные взгляды на учительскую, где-то это может быть местом силы, а где-то напоминает "круг ада".

"Кто-то жалуется, кто-то смеется, кто-то точит бутерброд, кто-то заваривает кофе, кто-то говорит: "Да никогда больше я туда не пойду". Кто-то говорит, если стучат дети: "Если они сейчас придут, скажите, что меня здесь нет, не существует". Поэтому, на самом деле, учительская – это интересное место. Ибо для кого – это место силы, а для кого-то – это какой-то круг ада. В разных школах по-разному, не в плане, что где хорошо, где плохо. Для кого-то действительно возможность зайти в учительскую закрыть дверь – это просто способ выдохнуть, а для кого-то это какое-то ужасное место, где нужно снова говорить с людьми, а говорить не хочется, потому что ты и так говорил там 40-45 минут", – рассказывает педагог.

К обсуждению присоединился учитель украинского языка и литературы и один из лучших учителей Артур Пройдаков. Он поделился, что его "романтический период с учительской" закончился, когда он решил проверять там тетради. По его словам, разговоры коллег, которые делились рецептами, впечатлениями от командировок и тому подобное, отвлекали от работы. В этой связи Пройдаков искал свободный кабинет и проверял работы там.

"У меня это было место силы, меня всегда подкармливали женщины, я был молодой учитель, жил сам в Ромнах, и там старшие коллеги всегда говорили: "Ой, Артур, может что-то поесть?". Я сначала отказывался, но там такие вкусные бутерброды, что я стал соглашаться. Но у меня период романтический с учительской закончился, когда я там решил проверять тетради. И когда ты проверяешь тетради, а ты слышишь сзади кто-то рассказывает, какую-то ситуацию – кто-то как закрывает помидоры, кто-то там о командировках, кто-то о детях, я понял, что я не могу сосредоточиться", – рассказывает педагог.

Сейчас Пройдаков работает в киевской школе и говорит, что у каждого учителя есть свой стол. Кроме того, педагог пошутил, что учительская – это еще место краткосрочных банкетов и празднования дней рождений, когда после третьего-четвертого уроки коллеги угощают вкусностями.

В то же время учитель начальных классов Антон Атаманчук поделился, что не посещает учительскую. Он отметил, что в большинстве случаев у него нет времени, ведь учит в начальной школе, где должен быть с детьми. Кроме того, педагог указал, что там очень маленькое помещение и не смотря на то, что там есть столы, однако нет стульев. Атаманчук предпочитает общение со своими коллегами, которые также обучают учеников начальных классов и находятся в соседних кабинетах.

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