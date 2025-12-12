Кто виноват в том, что ребенок не хочет учиться? Репетитор из Николаева озвучила непопулярное мнение и спровоцировала дискуссию в сети

В сети разгорелась дискуссия из-за того, кто виноват, что ребенок не хочет учиться – ребенок, учитель или, возможно, родители. Одни считают, что это не проблема педагогов, другие же – что современные школьники приходят в школу развлекаться, потому что родители не объяснили им, что здесь надо работать.

Видео дня

Спор начался из-за поста репетитора из Николаева Любови Заременной, которая готовит детей к школе и учит их читать. В своем видео в TikTok она озвучила, что если ребенок не хочет учиться – это исключительно вина учителя. Например, педагог сравнила жажду к учебе с посещением ресторана.

По ее словам, если блюдо в заведении питания невкусное, то в этом будет виноват не посетитель, а повар. Так же и со школой – если ребенок плачет, не хочет идти в школу и учиться, то вопросы должны быть к педагогу, а не к ученику. Однако многие с ней не согласились.

В комментариях ей написали, что из испорченных продуктов вкусное блюдо не приготовить, а государственная школа – это как бесплатная столовая: хочешь – ешь, не хочешь – идешь в ресторан.

Также многие отмечают, что задача родителей подготовить ребенка к тому, что школа – это не место для развлечений, это место работы, где надо вкладываться, думать, работать, развиваться. И именно дома должны это объяснить.

"Если вы едите блюдо в компании 30 друзей и оно не нравится только вам, то кто в этом виноват? Вы или повар?" – спрашивает в комментариях пользователь.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что учителя подняли болезненную тему о детях, которые не хотят учиться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!