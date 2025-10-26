'Максимчик ходит полгода на английский, а результата нет'. Учителя подняли болезненную тему о детях, которые не хотят учиться

Украинские учителя подняли болезненную тему о проведении уроков детям, которые не хотят учиться. Так, педагогов часто обвиняют в том, что школьники не имеют результатов за значительный период обучения, например за полгода.

На проблему обратила внимание учительница Диана в заметке в Instagram. Коллеги педагогини поддержали дискуссию и отметили, что самое главное в успехе школьников то, чтобы они загорелись желанием учить предмет.

"Вы плохая учительница! Максимчик ходит на английский полгода и результатов нет!" – указала педагог.

Учителя подчеркнули, что именно родители должны мотивировать ребенка к обучению, а преподаватель может только помочь и дать знания.

"Максимчику не интересно. Надо другой подход, а это трудно. Учить это не просто давать знания, главная задача учителя чтобы ребенок загорелся желанием учить этот предмет".

"Что ни говорите, а именно родители ребенка должны научить ребенка как вести себя и мотивировать на обучение. Учитель может только помочь, направить, дать знания. Учитель не должен воспитывать ребенка, если его в семье не воспитали".

"Учитель должен учить, а не бегать за тем Максимчиком и просить его. Это он сам должен быть заинтересован".

