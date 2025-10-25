'Кто знает, в каких кухнях эти мамы готовили еду'. Видео со школьной ярмарки разделило сеть

В школах по всей Украине продолжаются осенние ярмарки, где дети приносят на продажу различную домашнюю выпечку, вкусности и поделки. Вырученные деньги учебные заведения передают на ВСУ или другую благотворительность.

Учительница начальных классов из города Черкассы Диана Палаш опубликовала на своей странице в социальной сети TikTok видео, где показала, что именно она купила у детей. Однако пользователи в комментариях разделились во мнениях: одни пишут о том, что это антисанитария, и не понятно, в каких условиях все готовилось, а другие – что это замечательная инициатива.

Педагог показала, что среди ее покупок тортик, вареники, трубочки с заварным кремом и желе.

Но в комментариях началась дискуссия, стоит ли что-то вообще покупать на этих ярмарках. Кто-то даже писал о том, что ребенку было плохо после того, как он съел что-то из приобретенного на подобном мероприятии. Другие же писали о том, что обычно готовят, как себе, поэтому не понятно, чего бояться. Кроме того, на самом деле никто не знает, как готовят выпечку в магазинах, и может только казаться, что там придерживаются всех норм.

Автор сообщения в комментариях написала, что все, что она купила, продавалось упакованным в пакетики, а продавцы давали еду в одноразовых перчатках, которые постоянно меняли.

