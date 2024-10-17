Топ-10 ярких идей для школьной ярмарки: подсказки для родителей
Школьные ярмарки – это всегда, хоть и приятная, но забота. Необходимо подготовить такие десерты, которые будут не только вкусными, но и красивыми и удобными в транспортировке. На этот случай есть несколько простых идей, которые не требуют много вашего времени.
Простыми идеями вкусностей на школьную ярмарку поделилась фудблогерка Виталина с ником v.vanilinka в Instagram. Детям точно понравится.
1. Маршмелоу и желейки, нанизаны на шпажку.
2. Большие маршмеллоу с яркой, цветной присыпкой на палочке.
3. Цветное мини-безе или мини-маршмеллоу в вафельном/бумажном стаканчике.
4. Попкорн можно оформить в виде барашка или просто в рожке/стакане.
5. Вафли с шоколадной глазурью и с яркой посыпкой.
6. Половинки банана в шоколадной глазури с яркой присыпкой.
7. Яркое безе на палочке в форме мороженого.
8. Цветное желе или десерт битое стекло в прозрачных стаканчиках (не забывайте добавлять ложку).
9. Пицца по кусочкам (подготовьте перчатки, пакеты и салфетки).
10. Лимонады со свежим лимоном и мятой, или что-то в этом роде, деткам 100% захочется пить.
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