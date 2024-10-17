Топ-10 ярких идей для школьной ярмарки: подсказки для родителей

Школьные ярмарки – это всегда, хоть и приятная, но забота. Необходимо подготовить такие десерты, которые будут не только вкусными, но и красивыми и удобными в транспортировке. На этот случай есть несколько простых идей, которые не требуют много вашего времени.

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Простыми идеями вкусностей на школьную ярмарку поделилась фудблогерка Виталина с ником v.vanilinka в Instagram. Детям точно понравится.

1. Маршмелоу и желейки, нанизаны на шпажку.

2. Большие маршмеллоу с яркой, цветной присыпкой на палочке.

3. Цветное мини-безе или мини-маршмеллоу в вафельном/бумажном стаканчике.

4. Попкорн можно оформить в виде барашка или просто в рожке/стакане.

5. Вафли с шоколадной глазурью и с яркой посыпкой.

6. Половинки банана в шоколадной глазури с яркой присыпкой.

7. Яркое безе на палочке в форме мороженого.

8. Цветное желе или десерт битое стекло в прозрачных стаканчиках (не забывайте добавлять ложку).

9. Пицца по кусочкам (подготовьте перчатки, пакеты и салфетки).

10. Лимонады со свежим лимоном и мятой, или что-то в этом роде, деткам 100% захочется пить.

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