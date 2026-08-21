"Куда девать детей, когда ты работаешь?" Сеть заполонили фотографии, которые найдут отклик у многих женщин в Украине

Украинская мама мальчика показала фото со своего рабочего места, на котором ее сын сидит на полу под столом и играет в смартфоне. Женщина с ником diamond_among_stones рассказала, что детский сад закрыли на ремонт перед началом учебного года, поэтому ей приходится брать ребенка с собой на работу.

В посте в Threads мама отметила, что в Украине не подумали о родителях, у которых нет возможности оставить ребенка с кем-то, если закрывается детский сад. "Куда девать этих детей, когда ты работаешь, у нас не продумано", — поделилась женщина.

Под постом мамы поделились своими историями, подчеркнув, что в комментариях нет ни одного мужчины, который бы брал ребенка на работу. Кто-то рассказал, что все каникулы ездил на трамвае, ведь мама работала водителем. В то же время другие говорили, что приходилось работать с детьми, когда те болели, потому что не с кем их оставить. Многие женщины отмечали, что для многих мальчиков и девочек время, проведенное на работе с мамой, – это особые воспоминания и впечатления.

"Это особая детская инициация – пожить неделю-другую у мамы на работе. Мне очень нравилась бухгалтерия: можно было крутиться на стуле, рыться в папках, рисовать через трафарет, а еще тети угощали конфетами. Да ты что".

"Я умела заправлять машины. Мама больше 10 лет работала на автозаправочной станции. Еще на той, где нужно было нажимать кнопку, чтобы топливо лилось или не лилось".

"Меня отправляли на лето к бабушке, но бабушка тоже работала, и я сидела с ней в медпункте на заводе".

В то же время некоторые отмечали, что таким женщинам ещё повезло, что они могут брать ребенка с собой, ведь не во всех офисах это разрешают.

Напомним, в Черкассах начала работу группа круглосуточного пребывания детей. Она предназначена для воспитанников, родители которых работают по ночному графику или проходят стационарное лечение. Стоимость суток составляет 889 гривен 25 копеек, что включает круглосуточное пребывание, оплату труда воспитателя или няни, пятиразовое питание и коммунальные услуги. В группе может находиться максимум 10 детей. Пребывать в группе дети могут не более двух суток в неделю и десяти суток в месяц.

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