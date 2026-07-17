'Попробуйте сами поработать с группой детей по 12 часов в день!' Украинка пожаловалась на воспитателей в детском саду, но нарвалась на хейт

Украинка Валерия с ником valentino_via пожаловалась на воспитателей в детском саду, которые работают на этой должности более 15 лет. Она отметила, что такие педагоги ненавидят детей и "портит" будущее нации.

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Об этом женщина написала в посте в Threads. Она удивляется, слышали ли воспитатели о синдроме выгорания и смене работы.

"У меня вопрос к воспитателям детских садов: вы работаете 15 лет в государственном детском саду, уже ненавидите и детей, и людей? Скажите, почему вы остаетесь на своей должности? Вы не слышали, что такое выгорание и смена работы? Или зачем вы портите будущее нашей нации, причем в самый тяжелый для нее период", – написала Валерия.

Украинцы раскритиковали женщину, посоветовав ей самой попробовать поработать с детьми. В то же время некоторые отмечали, что молодежь не стремится осваивать эту профессию, чтобы получать 7-8 тысяч гривен.

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"Прежде чем осуждать всех воспитателей, попробуйте сами поработать с группой детей по 10–12 часов в день! Тогда станет понятно, почему в этой сфере такое выгорание и почему сейчас катастрофически не хватает воспитателей, которые бы действительно любили детей и оставались в профессии, несмотря на нагрузку, низкую оплату и постоянный стресс! Уважать труд педагога нужно так же, как и требовать от него уважения и заботы о детях!"

"Может, сами придете поработаете в инклюзивной группе, тогда и поговорим о выгорании".

"И воспитатели, и родители бывают разные. Есть те, кто действительно всю жизнь посвящает этим детям, а есть родители, которые не хотят присматривать за собственным ребенком. Тогда возникает вопрос: а что же делать с родителями, которые не занимаются ребенком во всех смыслах?"

"Уже ждут пенсии, боятся увольняться, потому что их больше никуда не возьмут (эйджизм)".

"Я работаю воспитателем 35 лет и ни в коем случае не порчу будущее нашей нации, а воспитываю детей. Попробуйте найти молодежь, которая будет работать за 7–8 тыс. грн."

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