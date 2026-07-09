'Дети запомнят это на всю жизнь!' Папы в костюмах пчел и бабочек на празднике в детском саду стали звездами сети

Папы в костюмах пчелок и бабочек на празднике в детском саду в Киевской области поразили своим танцем. Больше всего украинцев восхитил папа с розовыми крылышками, который показывал остальным, как нужно танцевать.

Видео дня

Пост с танцем в TikTok набрал почти 300 тысяч просмотров. Многие отмечали, что такое выступление дети запомнят на всю жизнь. Кроме того, украинцы делились, что сами хотели бы присоединиться к такому танцу и пересматривали видео несколько раз.

"Они просто замечательные. Это супер, когда папа креативный и готов на всё ради ребенка".

"Что бы ни говорили, но и дети, и папы запомнят это на всю жизнь".

"Самое милое видео, которое я видела за последнее время. Для детей и пап это потрясающий опыт и такие же воспоминания".

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"Зацепило. Просто море позитива от пап. Даже самой захотелось надеть крылышки и присоединиться к танцу. Это действительно круто".

"Все папы классные, но розовая бабочка заставила пересмотреть видео с улыбкой несколько раз".

Напомним, мама украинского мальчика Людмила Приймак рассказала, что ее сын в детском саду мазал голову слюной, говоря, что она болит, потому что его папа бил его по ней. Когда же воспитатели спросили, вернулся ли папа домой, ведь он военный, мальчик ответил, что пока нет, но ему уже больно. Мальчик сказал воспитательницам, что от них уехала и мама, хотя она была дома, а папа никогда, даже в шутку, его не бил.

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