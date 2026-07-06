'Папа бил по голове, а мама назвала учительницу собакой': родители вспомнили небылицы, которые придумывали их дети

Мама украинского мальчика Людмила Приймак рассказала, что ее сын в детском саду мазал голову слюной, говоря, что она болит, потому что его папа бил его по ней. Когда же воспитатели спросили, вернулся ли папа домой, ведь он военный, мальчик ответил, что пока нет, но ему уже больно.

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Об этом женщина написала в Threads. Она также добавила, что мальчик сказал воспитательницам, что от них уехала и мама, хотя она была дома, а папа никогда даже в шутку его не бил.

"Мой сын в детском саду мазал голову слюной, потому что "болит, папа бил по голове". На вопрос воспитателей: "А что, папа уже приехал домой?" (он военный), ответил: "Нет, но когда приедет, будет, а мне уже больно. И мама от нас уехала". Я никуда не уезжала, а мой муж его никогда даже по попе в шутку не бил. А какие перлы выдавали ваши дети?" — написала Приймак.

В комментариях пользователи сети поделились небылицами, которые рассказывали их дети. Так, например, кто-то из школьников говорил, что мама называла учительницу собакой, из-за чего пришлось идти в школу и объяснять, почему у ребенка сложились такие впечатления. Кто-то из малышей мог рассказать, что его выгоняют спать на улицу, заставляют рыть траншею под водой или не делятся с ним хлебчиком.

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"Мой сын в школе сказал, что я назвала учительницу собакой. Пришлось идти и объяснять суть разговора между взрослыми (родителями) дома. Я рассказала о родительском собрании и сказала, что на протяжении всего собрания учительница не отрывала от меня глаз, будто хотела что-то сказать. Как иногда делает наш соседский пес, который часто сидел и не отводил взгляда. Выяснилось, что она действительно хотела поговорить после собрания. Но завязала разговор с другими родителями".

"Моему сыну 7 лет, он ходит и рассказывает, что я заставляю его спать на улице. Но когда мы с ним ссоримся, он сам кричит мне: "Я вообще буду спать на улице". А всем говорит, что я выгоняю его спать на улицу".

"Когда дочери было 5 лет, она всем говорила, что мы заставили её рыть траншею для водопровода (мы тогда прокладывали водопровод в дом)".

"Моего в саду не кормят. Воспитатель не даёт есть, няня даёт только доедать хлебчик. (Приходим – вижу, как садится завтракать, забираю – вижу, как ужинает, после обеда выкладывают фотографии, вижу, как наминает за обе щеки)".

"А еще постоянно говорит, что кто-то из родственников злой, потому что не делится с ней хлебчиком. Я, ее мама, в том числе".

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