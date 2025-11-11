Куда надо переместить спичку? Головоломка на сообразительность

Головоломки со спичками недавно снова захватили интернет. Любители решать каверзные задачки в восторге от того, как они тренируют не только логику, но и креативное мышление и пространственное воображение. Смотрите фото ниже

Испытайте себя с головоломкой, которую публикует для вас OBOZ.UA. Она имеет вид уравнения, две части которого не соответствуют друг другу. Ваша задача – переложить одну спичку, чтобы исправить уравнение.

На то, чтобы определить, какую из 25 использованных для создания головоломки спичек надо переместить, у вас есть сколько угодно времени. Главное – прийти к правильному выводу самостоятельно. Для этого вам придется перебрать в голове немало вариантов и при этом не забывать о том, чтобы результат сходился. Будьте внимательны и проверяйте результат каждый раз, когда придумаете новый вариант ответа.

Готовы дать решение этой задачи? Тогда переходите к подсказке и объяснению ниже.

Итак, мы имеем уравнение 10 + 6 = 12 и оно неправильное. Чтобы исправить его, нужно взять вертикальную спичку со знака "плюс" и переместить ее внутрь цифры 0, превратив ее в восьмерку.

Таким образом мы получим уравнение 18 – 6 = 12. И в таком виде оно станет правильным.

