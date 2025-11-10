Ответ не один: как подвинуть спички, чтобы уравнение было правильным

Математические головоломки становятся еще более увлекательными, если добавить к логической задаче элемент пространственного воображения. Именно так работают задачки со спичками, в которых нужно передвигать палочки, чтобы получить правильное уравнение. Смотрите фото ниже.

Сегодня OBOZ.UA предлагает усложненный вариант такой задачки. Предложенное уравнение состоит из трех цифр и ответа: 8 + 3 – 4 = 0. После выполнения всех арифметических действий, которые мы видим в примере, ответ не может быть 0. Ваша задача – за 20 секунд догадаться, как передвинуть всего одну спичку так, чтобы уравнение сошлось.

Для этого вам нужно будет не только перебрать в голове несколько вариантов изменения уравнения, чтобы его части совпадали между собой по значению, но и повертеть в голове цифры, чтобы понять, какую спичку нужно переложить, чтобы получить желаемый результат. Ставьте таймер на 20 секунд и беритесь за поиск ответа – это будет очень интересная задача.

И ни в коем случае не сдавайтесь, если не успеете за отведенное время. Да, вы, возможно, не выполните условия задачи, зато самостоятельно найденный правильный ответ принесет вам настоящую пользу. Ведь такие головоломки развивают логику, креативное мышление, умение искать нестандартные ответы и формируют новые нейронные связи. Особенно если найти решение своими силами.

А чтобы проверить свою догадку, воспользуйтесь подсказкой ниже. В ней мы видим, что для преобразования неправильного уравнения в правильное нужно взять нижнюю левую вертикальную спичку из цифры 8, чтобы превратить ее в 9, а затем переместить в ноль, сделав из него восьмерку. Так задача сойдется, ведь 9 + 3 – 4 = 8.

Интересно, что у этой головоломки может быть еще два способа решения. Переместите правую верхнюю вертикальную спичку из цифры 8 в четверку, так, чтобы сделать из нее 9. И так получится уравнение 6 + 3 - 9 = 0.

Или сделайте из четверки цифру 11. В таком случае мы снова получим правильное уравнение: 8 + 3 – 11 = 0.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачку по передвижению спичек, но в ней нужно сделать из четырех квадратов три.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.