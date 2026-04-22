Куда передвинуть спичку: быстрый тест на IQ

Новая головоломка предлагает проверить вашу сообразительность, она требует от вас максимальной концентрации, чтобы превратить неправильное равенство 15 - 3 = 18 в правильное. Смотрите изображение ниже.

Для успешного решения задачи необходимо внимательно проанализировать структуру цифр, составленных из спичек, – условия и саму задачу:

Это классическая математическая задача, где цифры сформированы с помощью спичек. Уравнение 15 - 3 = 18 является очевидно ложным, и ваша задача – переместить только одну спичку так, чтобы пример стал правильным.

Хотя подобные головоломки часто имеют несколько вариантов решения, попробуйте найти хотя бы один из них за минимальное время.

Если вам не удалось найти решение самостоятельно, не расстраивайтесь, ведь такие упражнения созданы именно для тренировки гибкости мышления.

Ответ на головоломку

Секрет заключается в трансформации двух цифр одновременно с помощью одного перемещения:

Возьмите правую верхнюю спичку от цифры 8 (это превратит ее в 6). Переместите эту спичку к цифре 5, приложив ее к верхней правой стороне. Таким образом, цифра 5 превратится в 9, а 18 в 16.

В результате мы получаем идеально правильное равенство: 19 - 3 = 16.

Такие упражнения прекрасно стимулируют работу мозга и помогают поддерживать когнитивные способности в тонусе. Поэтому попробуйте разгадать подобную головоломку, которую имеет в запасе OBOZ.UA.

