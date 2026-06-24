Куда переместить спичку: головоломка на сообразительность

Головоломки со спичками – отличный тренажер для проверки логического мышления и пространственного воображения как у детей, так и у взрослых. OBOZ.UA предлагает разобраться с нестандартным математическим уравнением, где для поиска правильного ответа придётся изменить форму самих цифр, а чтобы увидеть исходные условия задачи, смотрите изображение ниже.

Суть математической задачи

Видео дня

На иллюстрации из спичек выложено математическое выражение, которое поначалу кажется совершенно абсурдным: 8 + 3 = 3.

Очевидно, что это уравнение неверно. Главное условие головоломки заключается в том, что вам разрешено взять только одну спичку и переместить ее в другое место так, чтобы в результате получилось правильное и логичное равенство.

Решение головоломки

Чтобы решить эту задачу, необходимо проявить внимательность к деталям и выполнить следующие простые действия:

Обратите внимание на первую цифру – восьмерку, расположенную в левой части уравнения.

Уберите верхнюю горизонтальную спичку из цифры 8, после чего она автоматически превратится в шестёрку (6).

Возьмите эту же спичку и добавьте её к правой тройке (3), расположенной после знака равенства.

Главные истории дня

Благодаря этому шагу последняя цифра превратится в девятку (9), а общее выражение примет правильный вид: 6 + 3 = 9.

OBOZ.UA предлагает также более сложную задачу со спичками, у которой есть два варианта решения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.