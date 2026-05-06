Куда переместить спичку? Тест, который покажет ваш IQ

Юлия Потерянко
Моя Школа
Если вы любите проверять свое логическое мышление и оттачивать аналитические способности, эта головоломка со спичками станет для вас идеальным вызовом. Ваша задача – исправить уравнение, переместив ровно одну спичку. Смотрите изображение ниже.

Перед нами пример 0 + 3 = 5. Даже первоклассник поймет, что он неправильный, ведь части до и после знака "равно" не сходятся. OBOZ.UA предлагает вам догадаться, какую спичку надо переложить, чтобы уравнение стало правильным.

Чтобы мастерски решать такие уравнения, важно научиться видеть в цифрах не статичные знаки, а гибкие конструкции. Подумайте, как вы можете трансформировать их, перекладывая спички. Например 0 легко становится цифрами 8 или 6, 3 превращается в 9, а 5 можно изменить на 6 или 9. Обязательно также обращайте внимание на знаки операций: часто одна спичка может превратить "плюс" в "минус".

Итак, внимательно рассмотрите картинку с заданием еще раз. Как следует обдумайте все возможные варианты трансформации уравнения одним перемещением спички. И когда придумаете свой ответ, переходите к объяснению. У таких головоломок часто бывает больше одного способа решения. Мы расскажем о наиболее очевидном.

Посмотрите на изображение еще раз очень внимательно. В нем можно цифру 0 легко превратить передвижением одной спички на 8. И сделать это, забрав одну спичку со знака "+", после чего она превратится в "-". В результате мы получим новое уравнение 8 – 3 = 5. Это и есть правильный ответ к этой головоломке.

