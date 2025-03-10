Куда поступать в 2025 году? Международные эксперты назвали лучшие университеты Украины

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Куда поступать в 2025 году? Международные эксперты назвали лучшие университеты Украины

61 заведение высшего образования вошло в международный рейтинг SCImago Institutions Rankings 2025, который составила испанская лаборатория SCImago Lab. Всего в список попало около 10 тысяч научных и образовательных учреждений мира, среди которых более 5 тысяч университетов.

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В тройке первых оказались Сумской государственный университет, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко. Официальный список обнародован на сайте Simago Institutions Rankings.

Куда поступать в 2025 году? Международные эксперты назвали лучшие университеты Украины

Также в десятку лучших вошли:

  • Национальный университет "Львовская политехника"
  • Национальный технический университет "Днепровская политехника"
  • Межрегиональная академия управления персоналом
  • Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
  • Государственный университет "Житомирская политехника"
  • Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника
  • Тернопольский национальный медицинский университет им. Я. Горбачевского

SCImago Institutions Rankings – международная система оценивания научных и академических учреждений, анализирующая их деятельность по трем направлениям:

  • Исследовательская эффективность (50%)
  • Инновационные разработки (30%)
  • Общественное влияние (20%)
Куда поступать в 2025 году? Международные эксперты назвали лучшие университеты Украины

Оценка также включает:

  • Влияние научных публикаций;
  • уровень международного сотрудничества;
  • открытый доступ к исследованиям;
  • развитие патентной деятельности;
  • технологический вклад и цифровое присутствие университета

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