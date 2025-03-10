Куда поступать в 2025 году? Международные эксперты назвали лучшие университеты Украины

61 заведение высшего образования вошло в международный рейтинг SCImago Institutions Rankings 2025, который составила испанская лаборатория SCImago Lab. Всего в список попало около 10 тысяч научных и образовательных учреждений мира, среди которых более 5 тысяч университетов.

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В тройке первых оказались Сумской государственный университет, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко. Официальный список обнародован на сайте Simago Institutions Rankings.

Также в десятку лучших вошли:

Национальный университет "Львовская политехника"

Национальный технический университет "Днепровская политехника"

Межрегиональная академия управления персоналом

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана

Государственный университет "Житомирская политехника"

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника

Тернопольский национальный медицинский университет им. Я. Горбачевского

SCImago Institutions Rankings – международная система оценивания научных и академических учреждений, анализирующая их деятельность по трем направлениям:

Исследовательская эффективность (50%)

Инновационные разработки (30%)

Общественное влияние (20%)

Оценка также включает:

Влияние научных публикаций;

уровень международного сотрудничества;

открытый доступ к исследованиям;

развитие патентной деятельности;

технологический вклад и цифровое присутствие университета

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