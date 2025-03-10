Куда поступать в 2025 году? Международные эксперты назвали лучшие университеты Украины
61 заведение высшего образования вошло в международный рейтинг SCImago Institutions Rankings 2025, который составила испанская лаборатория SCImago Lab. Всего в список попало около 10 тысяч научных и образовательных учреждений мира, среди которых более 5 тысяч университетов.
В тройке первых оказались Сумской государственный университет, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко. Официальный список обнародован на сайте Simago Institutions Rankings.
Также в десятку лучших вошли:
- Национальный университет "Львовская политехника"
- Национальный технический университет "Днепровская политехника"
- Межрегиональная академия управления персоналом
- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
- Государственный университет "Житомирская политехника"
- Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника
- Тернопольский национальный медицинский университет им. Я. Горбачевского
SCImago Institutions Rankings – международная система оценивания научных и академических учреждений, анализирующая их деятельность по трем направлениям:
- Исследовательская эффективность (50%)
- Инновационные разработки (30%)
- Общественное влияние (20%)
Оценка также включает:
- Влияние научных публикаций;
- уровень международного сотрудничества;
- открытый доступ к исследованиям;
- развитие патентной деятельности;
- технологический вклад и цифровое присутствие университета
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