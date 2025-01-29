Рейтинг вузов Украины по результатам вступительной кампании-2024: где учатся сильнейшие студенты

Сайт Вступ.Освіта.ua подготовил ежегодный рейтинг украинских заведений высшего образования по результатам вступительной кампании 2024 года. Данные разделены по группам, где определены средний балл поступающих на Национальном мультипредметном тесте (НМТ), количество зачисленных абитуриентов на бюджет и контракт, сколько студентов учится в частных вузах и т.д.

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Благодаря обнародованному рейтингу, будущие поступающие и педагоги могут ознакомиться с информацией о самых популярных университетах и какие вузы выбрали сильнейшие студенты. Всего в 2024 году в заведения высшего образования было зачислено более 187 тысяч абитуриентов на бюджетную и контрактную формы обучения.

Самый большой балл НМТ на контракт

Поскольку количество поступающих на контракт в вузы значительно отличается в разных заведениях, для расчета рейтингового балла и ранжирования университетов в рейтинге применен коэффициент доверия к среднему баллу НМТ (15% рейтингового балла).

Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 154,48 балла. Зачислено 3471 студентов.

Украинский католический университет – 153,38, 467 студентов.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 152,57 балла, 2705 студентов.

Национальный университет "Львовская политехника" – 148,46 балла, 3596 студентов.

Киевская школа экономики – 146,20 балла, 245 студентов.

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" – 143,42 балла, 850 студентов.

Государственный торгово-экономический университет – 141,91 балла, 3019 студентов.

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – 140,85 балла, 2011 студентов.

American University Kyiv – 139,18 112 студентов.

Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого – 138,70 балла, 270 студентов.

Самый большой балл НМТ на бюджет

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 165,81 балла, 2375 студентов.

НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 162,25 балла, 2878 студентов.

Университет "Киевская школа экономики" – 161,16 балла, 58 студентов.

Национальный университет "Львовская политехника" – 160,82 балла, 2422 студентов.

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" – 156,58 балла, 522 студента.

Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 155,36 балла, 1689 студентов.

Каменец-Подольский государственный институт – 150,67 баллов, 24 студента.

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца – 148,87 баллов, 802 студента.

Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого – 147,49 балла, 496 студентов.

Винницкий Национальный медицинский университет им. М. И. Пирогова – 144, 56 баллов, 422 студента.

Поступающие, зачисленные в бюджет

НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 2878.

Национальный университет "Львовская политехника" – 2422.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 2375.

Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 1689.

Харьковский Национальный университет имени В.Н. Каразина – 1102.

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 939.

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – 886.

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" – 886.

Волынский национальный университет имени Леси Украинки – 811.

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца – 802.

Поступающие, зачисленные на контракт

Национальный университет "Львовская политехника" – 3596.

Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 3471.

Государственный торгово-экономический университет – 3019.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 2705.

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника – 2197.

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – 2011.

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 1872.

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – 1822.

НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 1798.

Харьковский Национальный университет имени В.Н. Каразина – 1641.

Поступающие, отнесенные к частным вузам

Международный гуманитарный университет – 785 человек.

Киевский университет культуры – 696.

Львовский торгово-экономический университет – 676.

Университет Короля Даниила – 667.

Межрегиональная Академия управления персоналом – 568.

Европейский университет – 475.

Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука – 475.

Украинский католический университет – 467.

Закарпатский венгерский институт имени Ференца Ракоци II – 399.

Киевский университет интеллектуальной собственности и права Одесской юридической академии – 388.

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