Три университета из Украины вошли в мировой рейтинг лучших по онлайн-обучению

Лучшим украинским университетом согласно рейтингу Times Higher Education стал Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт". Список лучших предполагает оценивание онлайн-подготовки студентов.

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Вторую строчку занял Сумской государственный университет. Кроме того, учебное заведение признано лучшим в мире по показателю результативности, отмечается на официальном сайте рейтинга Times Higher Education.

Третьим среди лучших стал Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина.

Рейтинг THE Online Learning Rankings 2024 – первая попытка оценить онлайн-обучение на глобальном уровне. В него включены 56 университетов из разных стран мира, в том числе США, Египта, Новой Зеландии, Австралии и Венгрии. При анализе учитывалось количество и качество ресурсов для онлайн-обучения, уровень привлечения студентов и их успехи.

Напомним, самым популярным учебным заведением среди поступающих в 2024 году стал Львовский национальный университет. Также в пятерку избранных вошли Киевский национальный университет им. Шевченка, Львовский политехнический университет, Киевский политехнический институт им. Сикорский и Государственный торгово-экономический университет.

Кроме Киева и Львова, несмотря на сложные условия работы, учебные заведения Харьковщины сохраняют лидерство по количеству поданных заявлений.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 11 украинских университетов вошли в рейтинг лучших в мире.

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