Лидеры те же – они просто изменили позиции: Гришина рассказала, какие университеты выбирают поступающие в 2024 году

Самым популярным учебным заведением среди поступающих стал Львовский национальный университет. Также в пятерку избранных вошли Киевский национальный университет им. Шевченка, Львовский политехнический университет, Киевский политехнический институт им. Сикорского и Государственный торгово-экономический университет.

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Об этом сообщила член парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина, передает официальный вебпортал парламента Украины. По ее словам, пятерка лидеров осталась та же, однако они изменили свои позиции.

"На первом месте по количеству поданных заявлений о поступлении находится Львовский национальный университет, на втором – КНУ им. Шевченко, на третьем – Львовский политехнический университет, на 4-м – КПИ им. Сикорского, на 5-м – Государственный торгово-экономический университет. По сравнению с предыдущим годом пятерка лидеров не изменилась, они просто несколько поменяли позиции", – сказала Гришина.

По словам чиновницы, кроме Киева и Львова, несмотря на сложные условия работы, учебные заведения Харьковской области сохраняют лидерство по количеству поданных заявлений.

"Словосочетание "несокрушимая Харьковщина" подтверждается и в сфере образования. Я благодарю всех педагогов, которые продолжают работать и в условиях полномасштабного вторжения сохраняют нашу систему образования", – отметила народная депутат.

Она подчеркнула, что сейчас уже более 201 тысячи абитуриентов поступило на бакалавриат.

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