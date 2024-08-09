Поступление-2024: в каких университетах можно получить гранты на обучение и когда подавать заявление

Поступающие в заведения высшего образования могут подать заявление на получение гранта в 2024 году с 5 сентября по 31 октября. Сделать это можно через электронный кабинет абитуриента.

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Для того чтобы получить помощь от государства, студент должен впервые получать образование на дневной или дуальной форме, иметь не менее 150 баллов из Национального мультипредментного теста для гранта первого уровня, или от 170 для второго. Министерство образования и науки на официальном сайте сообщило, что возмещение денег за обучение можно получить в тех университетах, которые заключили договор с образовательным ведомством.

Сейчас уже почти 130 учебных заведений присоединились к пилотному проекту и могут предоставлять гранты на обучение для студентов.

МОН отметило, что перечень ЗВО постоянно обновляется, поэтому количество университетов будет постепенно увеличиваться. Также образовательное ведомство посоветовало следить за обновлением на официальном сайте Государственного предприятия "Инфоресурс" Поступление-2024.

Напомним, в 2024 году 20-25 тысяч украинских поступающих смогут получить гранты на обучение. Сумма пособия от государства составит от 15 до 25 тысяч гривен. Однако для некоторых специальностей она может достигать 37 тысяч. Абитуриенты, имеющие от 150 баллов по любым двум предметам на НМТ, смогут получить грант первого уровня – 15 тысяч. Абитуриентам второго уровня нужно получить не менее 170 баллов по двум предметам НМТ для помощи в 25 тысяч.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, будет ли нужно поступающим возвращать грант на обучение.

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