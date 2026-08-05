Куда устраиваются на работу молодые врачи: обнародован рейтинг самых популярных специальностей

Наиболее популярной специальностью среди студентов-медиков стали внутренние болезни. Эту специальность выбрали 474 студента. Практическая часть обучения в интернатуре началась для более чем 5400 выпускников высших медицинских учебных заведений. Среди них 2 556 человек будут учиться по государственному заказу, еще 2 845 — по контракту.

Видео дня

Об этом сообщает Министерство здравоохранения на официальном сайте. В этом году в интернатуру уже поступили 63 студента по специальности "Технологии медицинской диагностики и лечения". Из них 36 учатся на бюджетной основе, еще 27 – контрактной.

Какие специальности выбирали чаще всего

внутренние болезни – 474;

хирургия – 345;

анестезиология – 265;

общая практика — семейная медицина – 235;

неврология – 181.

Рейтинг по областям

Киев – 445 человек;

Львовская область – 288;

Днепропетровская – 189;

Харьковская – 184;

Киевская – 139;

Одесская – 135.

Рейтинговое распределение

Распределение на бюджетные места происходит через электронную систему рейтингового распределения. Каждый выпускник занимал свое место в общеукраинском рейтинге, который формировался на основе результатов его обучения в течение пяти лет в университете. В этом году 95% участников распределения получили один из своих приоритетных вариантов уже на первом этапе. Автоматизированное распределение делает систему более прозрачной и мотивирует студентов к достижению лучших результатов в учебе.

Главные истории дня

Электронная система сопровождает не только распределение, но и весь период обучения в интернатуре. В ней хранятся документы, информация об успеваемости интернов и ключевые этапы прохождения практики. Доступ к системе имеют сами интерны, учреждения здравоохранения и университеты. В Министерстве здравоохранения отмечают, что это помогает государству отслеживать подготовку будущих врачей и эффективнее планировать кадровую политику в сфере здравоохранения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что самой дорогой специальностью на контракте в украинских университетах стала стоматология, где стоимость обучения составляет 73 157 гривен.

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