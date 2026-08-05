Куда устраиваются на работу молодые врачи: обнародован рейтинг самых популярных специальностей

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Иллюстративное изображение. Рейтинг самых популярных специальностей среди студентов-медиков
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Наиболее популярной специальностью среди студентов-медиков стали внутренние болезни. Эту специальность выбрали 474 студента. Практическая часть обучения в интернатуре началась для более чем 5400 выпускников высших медицинских учебных заведений. Среди них 2 556 человек будут учиться по государственному заказу, еще 2 845 — по контракту.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения на официальном сайте. В этом году в интернатуру уже поступили 63 студента по специальности "Технологии медицинской диагностики и лечения". Из них 36 учатся на бюджетной основе, еще 27 – контрактной.

Какие специальности выбирали чаще всего

  • внутренние болезни – 474;
  • хирургия – 345;
  • анестезиология – 265;
  • общая практика — семейная медицина – 235;
  • неврология – 181.

Рейтинг по областям

  • Киев – 445 человек;
  • Львовская область – 288;
  • Днепропетровская – 189;
  • Харьковская – 184;
  • Киевская – 139;
  • Одесская – 135.

Рейтинговое распределение

Распределение на бюджетные места происходит через электронную систему рейтингового распределения. Каждый выпускник занимал свое место в общеукраинском рейтинге, который формировался на основе результатов его обучения в течение пяти лет в университете. В этом году 95% участников распределения получили один из своих приоритетных вариантов уже на первом этапе. Автоматизированное распределение делает систему более прозрачной и мотивирует студентов к достижению лучших результатов в учебе.

Электронная система сопровождает не только распределение, но и весь период обучения в интернатуре. В ней хранятся документы, информация об успеваемости интернов и ключевые этапы прохождения практики. Доступ к системе имеют сами интерны, учреждения здравоохранения и университеты. В Министерстве здравоохранения отмечают, что это помогает государству отслеживать подготовку будущих врачей и эффективнее планировать кадровую политику в сфере здравоохранения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что самой дорогой специальностью на контракте в украинских университетах стала стоматология, где стоимость обучения составляет 73 157 гривен.

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