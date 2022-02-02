Квита таки лишили победы: МОН объявил новые выборы президента Киево-Могилянской академии

Министерство образования и науки не признало результаты голосования во втором туре выборов президента Национального университета "Киево-Могилянская академия". Такое решение было принято, потому что в ведомстве установили нарушения законодательства и устава вуза.

Ведомство уже объявило новый конкурс на занятие должности руководителя вуза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте МОН.

"По результатам заседания экспертно-кадровой комиссии МОН установлены нарушения законодательства Украины и устава университета в процессе проведения выборов НаУКМА и рекомендовано объявить конкурс на должность президента Национального университета "Киево-Могилянская академия", – говорится в сообщении МОН.

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В том же сообщении сразу указываются и требования к кандидатам и другие детали конкурса. В частности, претендовать на должность президента Могилянки могут граждане Украины, которые:

владеют государственным языком в соответствии с уровнем, определенным Национальной комиссией по стандартам государственного языка (свободное владение государственным языком первой или второй степени);

имеют ученое звание и степень;

имеют стаж работы на должностях научно-педагогических работников не менее 10 лет.

Желающие возглавить вуз должны представить пакет необходимых документов в течение двух месяцев со дня опубликования объявления на официальном сайте МОН.

Всего несколько дней МОН понадобилось, чтобы принять решение о непризнании результатов голосования во втором туре выборов президента Киево-Могилянской академии.

О том, что он сдал в ведомство документы на спецпроверку как победитель конкурса на пост президента НаУКМА – Сергей Квит сообщил на своей странице в Facebook 1 февраля в 13:06. Министр образования и науки Сергей Шкарлет в комментарии "Укринформу" отметил, что документы избирательной комиссии о результатах выборов были у МОН в понедельник, 31 января, и министерство их рассматривает.

В том же комментарии глава МОН уже заявил: "признать выборы, которые происходили не в соответствии с процедурой, министерство не может".

Как пояснил Шкарлетт, наблюдатель от МОН зафиксировал нарушение во время голосования на выборах президента Киево-Могилянской академии во втором туре, состоявшемся 27 января. Речь идет прежде всего об урне, похищенной неизвестными.

"Урна была разбита, ту ли они вернули или другю, многие вопросы можно задавать. Поэтому как министр, как бывший ректор, я точно не признаю эти выборы", – подчеркнул министр.

Он сразу же анонсировал указ о проведении повторных выборов в НаУКМА.

"Будет процесс выборов проведен, будет избран (президент вуза – Ред.) коллективом легитимно, согласно процедуре мы подпишем контракт с кем-либо", – заверил министр.

В то же время Шкарлетт не исключил вариант, что результаты выборов МОН может признать.

"Я лично не вижу оснований для утверждения результатов этих выборов. Если экспертно-кадровая комиссия, наблюдатель от МОН убедит меня в том, что результаты выборов объективны при урнах, которые были вынесены за пределы участка, которые были залиты, повреждены, если это убедит меня, что выборы прошли в соответствии с нормами, процедуры, то мы признаем", – сказал глава МОН.

27 января состоялось голосование за нового президента Киево-Могилянской академии во втором туре. В него прошли:

экс-министр образования и науки и экспрезидент НаУКМА Сергей Квит;

декан факультета экономических наук, кандидат экономических наук, доцент, и.о. президента вуза Александра Гуменная.

Во время голосования произошло ЧП – в Культурно-художественном центре НаУКМА, где располагался избирательный участок, ворвались люди в масках. Одну урну облили краской, одну похитили. Похищенную урну нашли, бюллетени из него признали действительными.

Официально результаты второго тура выборов таковы:

Сергей Квит – 235 голосов (52,80%)

Александра Гуменная – 191 голос (42,92%)

Против всех – 18 голосов (4,04%)

Испорчено – 1 бюллетень.

Между тем сообщество Киево-Могилянской академии ожидает от МОН скорейшего завершения формальных процедур и подписания контракта с Сергеем Квитом как новым президентом НаУКМА. Об этом говорится в открытом обращении по поводу выборов президента вуза.

Его подписали, в частности:

Светлана Оксамитная , глава Ученого совета НаУКМА;

Лариса Кадурина , глава профкома НаУКМА;

Руслан Грабовский , глава Студенческой коллегии НаУКМА;

Александр Романюк , глава Конференции Студентов НаУКМА;

Виктор Иванчик, глава Наблюдательного совета НаУКМА.

Эти выборы президента в Могилянке были уже пятыми за последние два года – однако и эта попытка потерпела фиаско. Все это время вуз "живет" с разными исполняющими обязанности. После второго тура вместо Александры Гуменной МОН назначил и.о. НаУКМА Дениса Азарова. По словам Шкарлета, чтобы обеспечить "дальнейшее беспристрастное управление учебным заведением" и "непрерывность образовательного процесса".

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