Лаборатории, обучение учителей и новые учебники: какие изменения произойдут в лицеях с реформой старшей школы

В лицеях, согласно реформе старшей школы, должны появиться лаборатории и мастерские, состоится обучение учителей, а также будут разработаны и опубликованы новые учебники. То есть, помимо изменения названия и статуса, существует много других элементов, предусматривающих правильное формирование сети учебных заведений.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний в интервью Новой украинской школе. Он подчеркнул, что это будет касаться и количества учеников. Ведь чем больше будет лицеистов, тем шире будет выбор профилей и предметов.

"То есть изменение названия и статуса содержит много других элементов, которые можно воплотить только при правильном формировании сети учебных заведений. Если на параллели будет 20 детей, вряд ли учреждение сможет предложить широкий выбор профилей и предметов/интегрированных курсов", – говорит чиновник.

Завгородний объясняет, что название "лицей" должно соответствовать концептуальным устоям, которые заложены в проекте реформы профильного среднего образования.

Кроме того, предполагается, что в таких учреждениях ученики 10-12 классов будут учиться отдельно. В настоящее время обсуждается вариант, что на параллели лицея должно быть 100 старшеклассников и четыре класса с минимальным количеством – 300 школьников.

Ранее OBOZ.UA писал, что в 10-12 классах предполагается сокращение предметов до 11-12, а в каждой области появится по одному академическому лицею и по два профильных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!