Предметов станет меньше, репетиторов – тоже. Стали известны новые подробности реформы старшей школы в Украине

В Украине в 2025-2026 учебном году состоится пилотирование старшей школы. В каждой области появится по одному академическому лицею и по два профильных. В то же время в 10-12 классах предполагается сокращение предметов до 11-12. Таким образом, Министерство образования и науки планирует разгрузить программу и приблизить украинское образование к общемировых стандартам.

Поскольку школьники перегружены большим количеством учебных часов и предметов, их родители вынуждены нанимать репетиторов, чтобы подготовить детей к поступлению. Согласно реформе старшей школы, дети в 10 классе смогут наверстать образовательные потери, что может исключить проблему дополнительных занятий. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрий Завгородний, передает Укринформ.

По его словам, количество обязательных предметов в школе будет постепенно уменьшаться с каждым классом. В то же время ученики смогут еще раз утвердиться в выборе профиля или выбрать другой.

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"Почти во всех развитых странах образование в школе учатся 12 (иногда 13) лет. 11-летнее образование осталось в Украине, Беларуси, России и Азербайджане. То есть эта реформа прежде всего – это переход к общемировым стандартам", – сказал Завгородний.

Сейчас педагоги в рамках проекта ищут оптимальную модель и определяют, какие профили там должны быть в старшей школе.

Напомним, после реформирования в 10-12 классах будут преподавать физики, химики и математики. Государство хочет, чтобы профессия учителя стала престижной. Именно поэтому ученики старшей школы должны получать знания людей, которые получили педагогическую составляющую в рамках своего профессионального образования. Завгородний отметил, что в течение пилотного периода старшей школы станет понятно, какие блоки нужно улучшить. Кроме того, МОН планирует организовывать повышение квалификации для директоров, методистов и учителей и усиливать менеджмент созданных классов.

Также Завгородний предварительно сообщал, что программа в старшей школе адаптируется под интересы и выбор учеников, что сделает ее более интересной. Для детей создадут образовательное пространство, в котором им будет хотеться держаться. В частности, оно будет предусматривать математическое направление, естественные науки, информатику или иностранные языки. В то же время подростки смогут углубляться в другие темы перед поступлением в высшее образование или начать профессиональное обучение.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что согласно реформе старшей школы, в лицеях будет учиться от 300 до 700 учеников.

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