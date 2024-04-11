Реформа старшей школы: в МОН назвали три веские причины перехода на 12-летнюю систему образования

Заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний рассказал о веских причинах перехода на 12-летнюю систему образования. Во-первых, Украина, таким образом, будет соблюдать общемировые стандарты обучения. Кроме того, увеличение количества лет в школе поможет разгрузить систему, и дети не будут так много учиться.

Также по словам чиновника, программу в старшей школе адаптируют под интересы и выбор учеников, что сделает ее более интересной. Для детей создадут образовательное пространство, в котором им будет хотеться держаться. В частности, оно будет предусматривать математическое направление, естественные науки, информатику или иностранные языки. В то же время, подростки смогут углубляться в другие темы перед поступлением в заведения высшего образования или начать профессиональное обучение. Об этом Завгородний рассказал в интервью Телеграфу.

"Наша цель, в первую очередь, чтобы у ребенка было больше субъектности. Был выбор. Сначала – выбор профиля обучения, затем выбор части предметов внутри своего профиля. Затем – можно выбрать часть предметов, которые не связаны с основной программой. обучение, чтобы попробовать что-то другое", – сказал Завгородний.

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Он объяснил, что для того, чтобы у учеников был широкий выбор, нужно создать старшую школу с большим количеством детей. Если же в одном классе будет учиться по 10 учеников, это будет сделать невозможно. Несмотря на то, что они могут разделиться на группы по несколько человек, они будут слишком малы. А каждое направление нужно будет снабжать учителями и материально-технической базой.

По словам чиновника, в Украине будет создана большая старшая школа, где на параллели будут учиться многие дети одного возраста, аналогично как в Америке или Великобритании. Из такого количества учеников можно будет объединить группы по интересующим подростков направлениям.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что, согласно реформе, в лицеях будет учиться до 700 учеников, а для детей из сел организуют кампусы.

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