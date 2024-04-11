В лицее будет учиться до 700 учеников, а для детей из сел организуют кампусы: как реформируют старшую школу в Украине

Согласно реформе старшей школы, в лицеях будет учиться от 300 до 700 учеников. В частности, в Украине уже есть несколько заведений образования, которые прошли реорганизацию и там насчитывается более 700 подростков. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний.

Он также отметил, что в селах, где для создания старшей профильной школы будет недостаточное количество детей, то их будут подвозить в соседние общины. По словам чиновника, в некоторых случаях будут организовываться кампусы, где ученики смогут жить и учиться. Об этом Завгородний рассказал в интервью Телеграфу.

"В старшей школе будет учиться от 300 учеников до, например, 700. Возможно — больше. Организационно все будет отличаться в зависимости от заселенности той или иной территории. Например, у нас есть множество маленьких общин с очень низким количеством населения. Они не могут себе позволить себе. иметь такую старшую профильную школу. Есть общины, в которых работают четыре школы, и все малокомплектные, имеют по одному 10-му и 11-му классу, и эти классы не заполнены", – сказал чиновник.

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Он пояснил, что важно, чтобы доступ к такому образованию имели не только дети, проживающие в 15-километровой зоне старшей школы. Однако учиться должны и те, кто живет подальше. Такой опыт можно перенять у нынешних училищ или колледжей, где подростки могут находиться в учебном заведении в течение недели.

Напомним, ученики старшей школы должны учиться отдельно от других школьников. В частности, это касается как 1-4 классов, так и 5-9-х. Присутствие начальной школы в академических лицеях не приведет к достижению поставленных реформой целей. Несмотря на то, что действующее законодательство предусматривает такую систему обучения школьников, Министерство образования и науки работает над поправками документа.

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