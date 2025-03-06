Лауреат Нобелевской премии по физике придумал метод, который поможет ученикам лучше понять и запомнить материал. Что такое техника Фейнмана

Техника лауреата Нобелевской премии по физике Ричарда Фейнмана помогает изучать любой предмет глубже и быстрее. Метод прост в выполнении и включает в себя четыре шага: научить ребенка теме, повторить, упростить и уточнить и поделиться.

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Метод Феймана состоит в том, чтобы объяснить сложные понятия простыми словами. Доктор философии по образовательным, педагогическим наукам Оксана Хомич в сообщении в Facebook рассказала о технике более подробно.

"В свое время Фейнман осознал разницу между "знанием чего-то" и "знанием названия чего-то", что и стало одной из главных причин его успеха", – делится Хомич.

Обучение

Сначала нужно прописать, что именно необходимо изучить (тему, понятие и т.п.). После этого определить, какой информацией владеют взрослые или школьники, как бы они ее объяснили ребенку, который имеет незначительный словарный запас и не может долго концентрироваться.

Когда идея записывается от начала до конца простыми словами, удается уяснить ее суть на более глубоком уровне и упростить связи между понятиями. Приложив усилия, можно четко понять, где есть пробелы.

Повторение

На втором этапе очень важно отработать все детали, чтобы объяснить простым языком сложные понятия. Именно поэтому в первом шаге необходимо выявить пробелы и обязательно их восполнить.

Упростить и уточнить

После первых двух шагов у учеников уже будут заметки. Им нужно проверить, не вписаны ли там какие-то сложные термины. После этого необходимо систематизировать записи и сделать простое пояснение. Если же информация не выглядит легкой к восприятию, стоит ее доработать. Окончательный вариант и нужно запомнить тому, кто его будет рассказывать.

Поделиться

Для того чтобы убедиться в понимании записанного материала, лучше поделиться им со знакомыми, которые понимаются в выбранной теме. Кроме того, хорошим тестом на знание станет способность передавать информацию кому-то другому. Благодаря технике Феймана, ученики смогут не только улучшить свои знания, но и развить критическое мышление, научиться структурировать информацию и эффективно коммуникировать.

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