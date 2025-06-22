Лебедь, рак и щука. Учительница на примере украинской басни раскрыла секрет успешности учеников

Украинская учительница математики Инна Шевченко на примере басни "Лебедь, рак и щука" раскрыла секрет успешности учеников. По ее мнению, учителя, родители и репетиторы должны быть "по одну сторону баррикад".

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В своем посте, который педагог опубликовала в социальной сети Instagram, она напоминает, что за знания ребенка не надо конкурировать и мериться силой. Чтобы обучение ученика было эффективным, лебедь, рак и щука (учитель, репетитор и родители) должны тянуть телегу в одном направлении.

Как пишет Шевченко, по ее опыту, лучшие результаты учеников всегда достигались там, где было комплексное взаимодействие всех, кто причастен к обучению. Поэтому она предлагает "рецепт" поведения каждому из участников для эффективного результата:

нужно, чтобы репетитор усиливал работу учителя, а не говорил ученику: "Да твой учитель дурак, можешь не слушать его на уроках";

надо, чтобы учитель не игнорировал вопросы родителей "Как учится мой ребенок, и как я могу помочь?" и не жил с принципом "Я – цветок божий, я лучше все знаю";

надо, чтобы родители не обесценивали роль знаний в глазах ребенка, и не говорили ему: "Мне тригонометрия в жизни не пригодилась, то и ты можешь ее не учить".

Ранее OBOZ.UA писал о том, что заслуженный учитель Украины описал два сценария реформы школьного образования и предложил альтернативу.

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