Катастрофа или казарма? Заслуженный учитель Украины описал два сценария реформы школьного образования и предложил альтернативу

Заслуженный учитель Украины Александр Трилис описал два сценария реформы школьного образования. Оба он считает не идеальными – первый называет "катастрофой", а второй – "казармой".

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По мнению педагога, реформа образования должна произойти, потому что споры вокруг НМТ продолжаются каждый год – кому-то слишком сложно, кто-то предлагает убрать из школьного образования все лишнее. Об этом господин Трилис пишет в колонке для ZN.UA, а также предлагает свою альтернативу этим двум наиболее вероятным сценариям.

Сценарий "Катастрофа"

Как пишет учитель физики, этот сценарий заключается в том, что надо убрать из школьной программы немалое количество сложной информации, которая большинству учеников вряд ли когда-то понадобится. И оставите то, что нужно и будет использоваться в повседневной жизни каждого. Такой уровень знаний он называет термином "ознакомление", в противовес "изучению", когда предмет подается более глубоко, с формулами, фактами, датами и другой информацией.

"Уровень ознакомления дает нам возможность уважать соответствующих специалистов, понимать, чем они занимаются, видеть их результаты. Уровень изучения - это начало пути будущего специалиста", – пишет Трилис и добавляет, что несмотря на то, что этот путь кажется логичным, ведь ориентируется на большинство учеников в классе, он считает его катастрофическим. Потому что воспитание будущего специалиста требует значительно больших объемов фактов, формул, практических задач, чем это нужно для ознакомления и будет интересно другим ученикам в классе. А если этого не будет, то будущий специалист не только не пройдет этот путь, он даже не поймет, что имел потенциал специалиста.

Сценарий "Казарма"

Второй сценарий заключается в том, чтобы давать много информации в школе, включая формулы, аксиомы, даты и факты, которых очень много и все надо учить. Он, по словам заслуженного учителя Украины, приведет к тому, что большинству учеников на уроках будет скучно, неуютно, некомфортно, и лишь небольшой процент будущих специалистов получат нужную им базу знаний.

"Оба сценария непривлекательны, но первый я бы назвал "катастрофой", а второй – "казармой". Замечу, что сценарий "казарма" в принципе приемлем для страны, которая воюет, он - не худший. Да, дискомфортно. Да, стресс, перенапряжение, всякое такое. Альтернатива - сценарий "катастрофа", когда наши дети, вдохновленные, культурные и развитые, воюют в составе российской армии в Европе", – пишет Александр Трилис.

Альтернативный вариант

Педагог предлагает принять за аксиому то, что у каждого ученика в классе всегда должен быть доступ к знаниям профильного уровня: по математике – с пятого класса, по естественным предметам – с седьмого.

Далее, как объясняет Трилис, если государство не будет вкладывать никаких ресурсов, будет сценарий "казармы". Но, если же все-таки вложить ресурсы и привлечь учителей и управленцев с высоким когнитивным и коммуникативным уровнем, то есть шанс наладить обучение специалистов, критически необходимых государству.

Для этого он предлагает 6 шагов:

Учитель (каждый, потому что мы не знаем, в каком классе сидит будущий профи) сам должен владеть предметом на профильном уровне, всем этим набором фактов, теорем и формул.

Учитель должен уметь сочетать на уроке фрагменты знаний профильного уровня с ознакомительным.

Учитель должен быть способен заметить учеников, которые положительно реагируют на знания профильного уровня, и соответственно их загрузить, не теряя при этом всего класса, который занимается ознакомлением (в лучшем смысле этого слова).

Управленцы должны поддерживать идею дополнительных занятий, организацию специализированных групп, классов, обеспечение соответствующим оборудованием с более высокой оплатой работы учителей.

Государство должно заботиться о наличии в школах методических материалов профильного уровня, оборудовании лабораторий, проведении конкурсов, олимпиад, конференций, которые создают для будущих специалистов образовательную среду.

Будущие работодатели, преподаватели вузов, профтехучилищ, ученые будут контактировать со школьной средой своего профиля, с учителями, передавать опыт, следить за уровнем.

Однако он отмечает, что на сегодня этот вариант реформы невозможен, потому что люди, по крайней мере молодые, которые отвечают первым трем требованиям, не пойдут сейчас на должность учителя в государственной школе.

"Тогда следующие пункты можно не рассматривать", – говорит он и добавляет, что строя или реформируя образовательную систему, нужно руководствоваться тем, какие ресурсы в это вкладывает государство.

"Если ресурсов будет достаточно (раз в пять-десять больше, чем сейчас), то, в принципе, понятно, что и как делать, потребности в каких-то особых новейших подходах нет. Есть потребность в учителях и управленцах с высоким когнитивным и коммуникативным уровнем", – делает вывод педагог.

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