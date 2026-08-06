Легендарный учитель физики с 50-летним стажем Пауль Пшеничка намекнул на размер своей зарплаты: сумма удивит

Заслуженный учитель Украины Пауль Пшеничка признался, что его зарплата вдвое меньше официальной средней зарплаты учителя в Украине. Об этом педагог рассказал в интервью YouTube-каналу "Медіа-хаб ТВОЄ МІСТО".

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Приблизительные цифры Пшеничка, который преподает школьникам физику уже 50 лет, назвал, отвечая на вопрос о том, как можно повысить статус учителя. Конкретную сумму указать он отказался, но дал понять, что она далека от тех цифр, которые фигурируют в официальной статистике.

"Нет, я на это не отвечаю, но она в два раза меньше той суммы, которую публикуют как среднюю зарплату учителя в Украине", – сказал он. Откуда берутся данные о средней зарплате в 18-19 тысяч гривен, педагог не понимает. "Я таких учителей пока не вижу. Может, это с учетом всех наших миллиардеров, в среднем, так сказать, по палате", – иронично пошутил Пшеничка.

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Для сравнения Пшеничка привел показательный пример. По его словам, одна из бывших министров образования с зарплатой 60 000 гривен в месяц публично жаловалась, что на такие деньги трудно прожить. "Она просто сказала правду", – прокомментировал учитель, имея в виду, что для людей с определенным уровнем расходов и эта сумма может казаться недостаточной. Тем не менее, учителя получают гораздо меньше.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какое условие мешает украинским учителям работать эффективно, по мнению Пауля Пшенички.

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