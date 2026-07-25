'Отстаньте от учителей! Дайте им работать!' Легендарный педагог с 50-летним стажем Пауль Пшеничка обратился к МОН

В украинском образовании отсутствует надлежащая организация, а учителя перегружены лишними обязанностями, которые мешают им выполнять свою основную работу. На это пожаловался педагог с 50-летним стажем, заслуженный учитель Украины Пауль Пшеничка.

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Он выступил на заседании Клуба экспертов и эксперток Медиахаба "Твой город", в котором принимали участие представители Министерства образования и науки Украины, и рассказал о своем видении организации образовательного процесса. По его словам, школа представляет собой сложную систему, которая фактически функционирует как "государство в государстве" и одновременно является основой развития общества. "Школа – это такое маленькое государство в государстве, на котором держится государство", – сказал он.

Пшеничка подчеркнул, что в мире есть страны, где образование является приоритетом на государственном уровне. В частности, он привел пример Эстонии, где учебные заведения играют ключевую роль в развитии общества. "Хорошие школы движут государство. Они развивают не только детей, они развивают их родителей. Ведь чего хотят родители? Они хотят хорошего будущего для своих детей", – пояснил педагог.

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Он также подчеркнул важность дисциплины в образовательном процессе, сославшись на классика педагогики Яна Амоса Коменского и напомнив его цитату: "Школа без дисциплины – это как водяная мельница без воды". Для достижения надлежащего уровня дисциплины, по мнению заслуженного учителя, необходимо четко разграничить ответственность в школе: кто отвечает за обучение, а кто – за порядок.

Педагог поделился и собственным опытом создания учебного заведения. По его словам, в 1991 году он принимал участие в основании профильного лицея в Черновцах, где уже в первые годы удалось выстроить эффективную систему обучения. "Мы взяли лучших учителей, по конкурсу взяли лучших детей, и мы вместе с ними творили и создавали новое, новое и новое. И оно работает до сих пор", – похвастался Пшеничка. Тем не менее, он признался, что со временем ситуация начала меняться не в лучшую сторону. Начались упрощения программы, увеличение количества учеников в группах и рост нагрузки на учителей.

Именно перегруженность учителей Пшеничка считает одной из ключевых проблем украинской системы образования. "Самый ценный ресурс учителя – это его время. Время – это жизнь. Если вы начинаете отвлекать учителя от его прямых обязанностей, то вы отнимаете у него не только время, вы отнимаете у него жизнь", – подчеркнул он.

По словам Пшенички, украинская школа работает в режиме постоянной суматохи: учителя вынуждены отвечать за обучение, дисциплину, общение с родителями и участвовать в многочисленных мероприятиях. Причем эти мероприятия довольно часто не имеют смысла. "Всевозможные совещания почти на каждой перемене: то перемена, то совещание у директора, то еще какое-то совещание", – описал он ситуацию.

Между тем, по словам заслуженного учителя Украины, педагог должен использовать перемену так же, как и ученик – для отдыха. "Перемена существует не только для детей, она существует и для учителя, он должен отдохнуть. А тебя на перемене гоняют: иди туда дежурить, иди сюда, иди туда, делай то. Это нужно прекратить, потому что такая изнурительность убивает учителя", – сказал он.

Подводя итоги своего выступления, Пшеничка призвал изменить подход к организации работы учителей и дать им больше свободы. "Если коротко – отстаньте, дайте работать. Если учитель профессионал, он будет работать творчески", – заявил педагог.

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