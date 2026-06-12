'Наведите порядок в своих документах, а потом придирайтесь ко мне!' Классная руководительница из Киева обратилась в МОН с криком души

Нормативно-правовые акты, регулирующие работу классного руководителя в Украине, противоречат друг другу и содержат немало абсурдных норм. На это обратила внимание учительница одной из киевских школ Оксана Придан.

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Педагог записала видеообращение к Министерству образования и науки и опубликовала его в своем TikTok-блоге. По ее словам, из-за путаницы в документах учителей заставляют соблюдать устаревшие требования, противоречащие современному законодательству.

Педагог отметила, что действующее положение о классном руководителе было принято еще в 2000 году, а последние изменения в него вносились в 2006-м. В то же время с тех пор в Украине появились новые ключевые документы, в частности Закон "Об образовании" 2017 года и концепция Новой украинской школы, которые по-другому определяют роль учителя.

"Вы бы открыли положение о классном руководителе и почитали всю ту ерунду, которую вы до сих пор требуете от меня. Ведь там говорится, что мне нужно ходить по домам учеников, чтобы изучать их жизненные условия", – описала она одно из таких положений.

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Также учительница подняла вопрос о родительских собраний. Она указала, что по имеющимся документам остается непонятным, кто должен отвечать за их организацию и проведение. "У меня постоянно возникает раздвоение личности, потому что я не понимаю, родительские собрания – это обязанности классного руководителя, согласно этому положению, или это привилегии родительского самоуправления, согласно Закону Украины об образовании?", – сказала Придан.

В своем обращении педагог призвала Министерство прежде всего согласовать собственные документы между собой. "Наведите порядок в своих документах, а потом уже будете придираться ко мне", – эмоционально подытожила она.

Сейчас на сайте Верховной Рады Украины от имени учительницы зарегистрирована петиция "Об оптимизации управления образованием, уменьшении бюрократической нагрузки и повышении эффективности образовательной политики в Украине". В ней Придан призывает провести аудит штата МОН и региональных департаментов образования, а также осуществить правовой аудит изданных ими документов на предмет их соответствия закону. Кроме того, учительница призывает шире привлекать действующих педагогов и руководителей учебных заведений к реформированию системы образования в Украине.

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