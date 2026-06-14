Ленивые мини-чизкейки для детей: похожи на батончик сникерс

Домашние десерты всё чаще становятся альтернативой магазинным сладостям, особенно когда речь идёт о угощениях для детей. Если хочется приготовить что-то эффектное, но без сложных технологий и долгого пребывания на кухне, стоит обратить внимание на мини-чизкейки в стиле популярного батончика Сникерс. Для основы понадобятся готовые песочные тарталетки, а нежная начинка готовится буквально за несколько минут. В результате получается десерт со сливочным вкусом, шоколадной глазурью и хрустящим арахисом.

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Идея приготовления мини-чизкейков для детей опубликована на странице фудблогерши iriska dimitrova в Instagram.

Ингредиенты:

песочные тарталетки – 2 упаковки (примерно 32 шт.)

сливочный крем-сыр – 150 г

сметана 20% – 130 г

сгущенное молоко – 150-170 г

яйцо – 1 шт.

кукурузный крахмал – 1 ч.л.

шоколад – по вкусу

жареный арахис – по вкусу

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте сливочный крем-сыр, сметану и вареное сгущенное молоко до однородной консистенции.

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2. Добавьте яйцо и тщательно перемешайте массу венчиком или лопаткой.

3. Всыпьте кукурузный крахмал и еще раз хорошо перемешайте, чтобы не осталось комочков.

4. Готовой творожной начинкой наполните песочные тарталетки почти до краев.

5. Выложите заготовки на противень и поставьте в разогретую до 160 градусов духовку.

6. Выпекайте примерно 15-20 минут, пока начинка не станет более плотной и стабильной.

7. После выпечки полностью остудите десерт.

8. Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновой печи, после чего полейте им каждый мини-чизкейк.

9. Сверху посыпьте измельченным жареным арахисом и оставьте на несколько минут, чтобы шоколад застыл.

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