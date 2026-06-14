Ленивые мини-чизкейки для детей: похожи на батончик сникерс
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Домашние десерты всё чаще становятся альтернативой магазинным сладостям, особенно когда речь идёт о угощениях для детей. Если хочется приготовить что-то эффектное, но без сложных технологий и долгого пребывания на кухне, стоит обратить внимание на мини-чизкейки в стиле популярного батончика Сникерс. Для основы понадобятся готовые песочные тарталетки, а нежная начинка готовится буквально за несколько минут. В результате получается десерт со сливочным вкусом, шоколадной глазурью и хрустящим арахисом.
Идея приготовления мини-чизкейков для детей опубликована на странице фудблогерши iriska dimitrova в Instagram.
Ингредиенты:
- песочные тарталетки – 2 упаковки (примерно 32 шт.)
- сливочный крем-сыр – 150 г
- сметана 20% – 130 г
- сгущенное молоко – 150-170 г
- яйцо – 1 шт.
- кукурузный крахмал – 1 ч.л.
- шоколад – по вкусу
- жареный арахис – по вкусу
Способ приготовления:
1. В глубокой миске смешайте сливочный крем-сыр, сметану и вареное сгущенное молоко до однородной консистенции.
2. Добавьте яйцо и тщательно перемешайте массу венчиком или лопаткой.
3. Всыпьте кукурузный крахмал и еще раз хорошо перемешайте, чтобы не осталось комочков.
4. Готовой творожной начинкой наполните песочные тарталетки почти до краев.
5. Выложите заготовки на противень и поставьте в разогретую до 160 градусов духовку.
6. Выпекайте примерно 15-20 минут, пока начинка не станет более плотной и стабильной.
7. После выпечки полностью остудите десерт.
8. Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновой печи, после чего полейте им каждый мини-чизкейк.
9. Сверху посыпьте измельченным жареным арахисом и оставьте на несколько минут, чтобы шоколад застыл.
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