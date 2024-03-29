Лисовой неоднозначно ответил на вопрос о повышении зарплат учителям

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал, что повышение зарплат учителей требует колоссальных сумм и надеется, что их будут находить. В то же время он отметил, что в нынешних условиях делать это трудно, ведь бюджет государства идет на оборону. Кроме того, образовательное ведомство в этом году значительно инвестировало в профессионально-технические училища, науку, высшее образование и Новую украинскую школу.

Однако пока презентовать реформу этого сектора МОН не готово, учитывая финансовую и политическую цену. Так что образовательная госструктура предлагает несколько пилотных нововведений, одно из которых – поэтапное повышение оплаты учителей. Об этом чиновник рассказал в интервью СМИ.

"Сейчас очень тяжело находить средства, в том числе на инвестиции в образование, когда фактически весь бюджет государства идет на оборону. А в этом году мы инвестируем в профтехи, науку, высшее образование, НУШ. Это немалые деньги, которых в предыдущие годы не было. Повышение заработной платы учителям нуждается в колоссальных суммах, и мы надеемся, что будем их находить", – сказал Лисовой.

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"Мы учитываем финансовую и политическую цену, поэтому не готовы презентовать ее. Сейчас только предлагаем несколько сценариев, один из которых - поэтапное повышение, определенное пилотное нововведение, но говорить об этом рано", – добавил глава МОН.

Он также сообщил, что необходимо вводить инструменты мотивации учителей, в частности, пересмотреть систему повышения квалификации. По его словам, педагоги должны понимать, как они могут больше зарабатывать и что для этого нужно делать.

В частности, Лисовой поделился, что благодаря определенным нововведениям, мотивация людей будет учиться будет повышаться, а учителя будут иметь более широкий набор инструментария, чтобы работать с аудиторией. По словам чиновника, все эти составляющие повлияют на размер зарплаты педагогов.

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