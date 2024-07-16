Ликарчук назвал 'шоу' обязательный тест по математике: зачем это в художественных заведениях?

Бывший глава Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) и профессор Игорь Ликарчук считает, что обязательная сдача математики на вступительных экзаменах введена для шоу. По его словам, тест по этому предмету должен быть по необходимости абитуриентов. Ведь, если выпускник решит выбрать точную науку для жизни, он будет изучать ее и без тестов, однако если такого осознания не будет, то даже еженедельные тестирования не изменят результаты.

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Своей позицией эксруководитель УЦОКО поделился в Facebook. Ликарчук отмечает, что экзамен по математике не проверяет существенные принципы и соответствующие компетенции. Поэтому педагог удивляется, зачем его сдавать абитуриентам, которые планируют поступать в художественные заведения высшего образования.

" Зачем же тест по математике введен как обязательный? Могу предложить только один ответ. Он введен для… шоу. Какова цель теста по математике для всех без исключения? Для того, чтобы отобрать лучших для обучения в конкретном ЗВО? Возможно. Но при чем здесь художественные заведения? Чтобы проверить знания по математике как можно большего количества выпускников школ? Это совсем смешно, ведь тот тест, который был предложен, по мнению квалифицированных учителей математики, если что и проверяет, то вряд ли существенные основы математического знания и соответствующие компетенции", – пишет Ликарчук.

Он подчеркнул, что после окончания школы обязательными должны стать экзамены по истории Украины и украинского языка. Ведь если поступающий захочет связать свою жизнь с математикой, то он будет ее изучать и без тестов. Если же такого осознания нет, то даже еженедельные испытания не изменят результаты школьников.

"Об обязательности тестов, то моя позиция давно определена. Обязательным, на этапе завершения обучения в среднем образовании, должен быть только тест по истории Украины и украинскому языку. Тесты по другим предметам – при необходимости тех, кто их сдает. Если человек осознает, что знания математики ей нужны для жизни, то и без всяких тестов она будет изучать математику. Если такого осознания не будет, то производите тестирование хоть каждую неделю. Результаты не изменятся", – добавил педагог.

Бывший руководитель УЦОКО делится, что обязательная сдача математики приводит к негативному отношению к этой дисциплине у многих школьников.

По мнению Ликарчука, чтобы улучшить изучение математики в школах, нужно:

чтобы была мотивация ее изучать у учеников;

чтобы была мотивация у учителей качественно учить математике;

содержание и условия обучения позволяли бы эту мотивацию поддержать.

Если же в учебе отсутствуют эти факторы, ни один экзамен не изменит ситуацию.

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