Отвечали ''методом тыка''. Родители выпускников забили тревогу из-за НМТ по математике: почему дети не сдали экзамен

В одной из социальных сетей появились сообщения родителей поступающих, потому что ученики не смогли сдать математику на Национальном мультипредметном тесте в 2024 году. По словам украинцев, некоторые выпускники проходили тестирование "методом тыка".

Кроме того, родители уверяли, что на экзамене были вопросы, темы которых не проходили в школе. О результатах с экзамена спросила одна из мам в Facebook. Она рассказала, что ее ребенок не сдал математику.

"Ребенок вчера не сдал математику! Как обжаловать результат, что посоветуете?", – написала украинка.

Пользователи сети поделились историями своих детей, которые готовились к НМТ, но не смогли получить необходимые баллы.

"А еще есть другое: одноклассники сына которые уже сдавали в этом году говорят о том, что по математике были вопросы темы которых не проходили в школе. Соответствовали методу тика. И это говорят отличники".

"Очень жаль детей-гуманитариев. Из-за того, что не сдал предмет, который тебе и нужен не будет потом, не можешь поступать на желаемую специальность".

"У моей дочери аналогичная ситуация. Из трех предметов свыше 170 баллов, а математику провалила. Ребенок просто в стрессе, желание отбивают от всего. Хочет быть психологом, на который "бабай" ему эта математика".

"Массовое явление в этом году, к сожалению. Хотелось бы увидеть, как публично, на камеру, разработчики заданий сдадут 4 предмета при поставленных условиях и покажут свои результаты. И почему выпускники, например, 2022 года имели значительно более легкие задания и 1 предметом меньше, чем нынешние? Изменилось в стране что-то к лучшему? Справедливо по отношению к детям?".

"Боже, как много детей в этом году не сдали НМТ именно по математике. Жаль детей".

"В прошлом году видела такой случай, когда методом угадывания набрала та, которая не учила. А учившая не набрала достаточно для бюджета. Этот год вообще шок – рулетка, реально... И 4 предмета – это какой-то ужас. Учителя английского жалуются , что довольно сильные ученики провалили экзамен. В прошлом году это были единичные случаи, в этом году их много".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети возмутились условиями сдачи НМТ-2024.

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