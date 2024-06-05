Дети были ''вареные'': в сети возмутились условиями сборки НМТ-2024

В одной из социальных сетей родители школьников возмущены условиями сдачи Национального мультипредметного теста в 2024 году. В частности, украинцы рассказывали, что когда дети проходили экзамен и исчезла электроэнергия, то выпускников якобы не выпускали из помещения, закрыли все окна и подгоняли после возобновления электроснабжения. Пользователи пишут, что после такого ученики получили стресс и были "вареными".

Об этом говорится в сообщениях группы "Введение 2024" в Facebook. В частности, там отмечается, что поступающим пришлось ждать от 3 до 7 часов в разных временных экзаменационных центрах, чтобы наконец закончить тестирование.

"Только вышли на перерыв – выключили свет. Детям ничего не говорили, но потом сказали, что переносить никто ничего не будет, ждите пока свет появится. Выходить никуда не разрешали, окна были закрыты на замки, открыть на проветривание не разрешали, детей подгоняли когда они после 3-4 часов ожидания в закрытом помещении были просто вареные. Стресс получили хороший", – говорится в одном из сообщений.

Кроме того, украинцы сетуют на то, что результаты по экзамену от таких ситуаций у школьников ухудшились.

"Тоже интересует этот вопрос! Вчера дети ждали по 3,5 часа. Потом им дали дописать. Конечно, что написали гораздо хуже, чем могли! Вместо 4 часов пришлось сидеть 7,5".

"У нас то же было в Черкасской обл. 03.06. Куда не звонили по телефону, все единогласно говорили, что они никакого отношения к этому действу не имеют. Дети 8 часов сидели закрыты".

"Главное, упакуйте ребенку есть и воды, потому что у нас в группе дети пришли без еды, те дети у кого была еда, делились. Детей не выпускают".

"В Киеве также дважды было отключение. Это добавило детям еще больших волнений. По словам абитуриентов, четвертый предмет писали на автомате. Кроме того, боялись, чтобы не было воздушной тревоги. Соглашаюсь, что при таких условиях четыре предмета в один день – много. Общаясь с родителями выпускников, поняла, что многие дети вступают за границу. Грустно за государственную политику, в сфере образования".

Напомним, украинский центр оценивания качества образования сообщил, что в случае длительного отсутствия электроэнергии при сдаче Национального мультипредметного теста-2024 поступающим придется участвовать в дополнительной сессии. Если же такая ситуация произойдет во второй раз, то школьникам предоставят возможность принять участие в экзамене еще раз.

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