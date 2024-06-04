Вопросы будут с вызовом: заместитель Лесного рассказал, что ждать поступающих на НМТ-2024

Ольга Выпирайленко
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Вопросы будут с вызовом: заместитель Лесного рассказал, что ждать поступающих на НМТ-2024

Заместитель Министра образования и науки Украины Михаил Винницкий отметил, что вопросы на Национальном мультипредметном тесте в 2024 году будут с вызовом. В частности, чиновник подчеркнул, что экзамен будет несколько тяжелее по сравнению с прошлым годом.

Об этом Винницкий сообщил в эфире телемарафона "Єдині новини. По его словам, кроме того, что увеличено количество предметов до 4, поступающим может быть труднее психологически сдавать экзамен.

Вопросы будут с вызовом: заместитель Лесного рассказал, что ждать поступающих на НМТ-2024

"В этом году мы предполагаем, что тест будет несколько тяжелее прошлого. Я напомню, что это 4 предмета, а не три. Это психологически будет немного труднее для наших поступающих. Но также сами вопросы могут быть несколько такие с вызовом", – сказал чиновник. 

Вопросы будут с вызовом: заместитель Лесного рассказал, что ждать поступающих на НМТ-2024

Он также добавил, что НМТ проводится в один день из соображений безопасности. В частности, по словам Винницкого, если экзамен не будет проходить в укрытии, прервется из-за воздушной тревоги и его нельзя будет продлить, то поступающие будут вынуждены пересдавать тест во время дополнительной сессии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Винницкий сообщил, к чему готовиться поступающим в магистратуру и аспирантуру.

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