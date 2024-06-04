Вопросы будут с вызовом: заместитель Лесного рассказал, что ждать поступающих на НМТ-2024

Заместитель Министра образования и науки Украины Михаил Винницкий отметил, что вопросы на Национальном мультипредметном тесте в 2024 году будут с вызовом. В частности, чиновник подчеркнул, что экзамен будет несколько тяжелее по сравнению с прошлым годом.

Об этом Винницкий сообщил в эфире телемарафона "Єдині новини. По его словам, кроме того, что увеличено количество предметов до 4, поступающим может быть труднее психологически сдавать экзамен.

"В этом году мы предполагаем, что тест будет несколько тяжелее прошлого. Я напомню, что это 4 предмета, а не три. Это психологически будет немного труднее для наших поступающих. Но также сами вопросы могут быть несколько такие с вызовом", – сказал чиновник.

Он также добавил, что НМТ проводится в один день из соображений безопасности. В частности, по словам Винницкого, если экзамен не будет проходить в укрытии, прервется из-за воздушной тревоги и его нельзя будет продлить, то поступающие будут вынуждены пересдавать тест во время дополнительной сессии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Винницкий сообщил, к чему готовиться поступающим в магистратуру и аспирантуру.

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