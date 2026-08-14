Ликарчук обвинил Лисового в цинизме из-за заявления о провале НУШ: битвы выигрывают солдаты, а проигрывают их – полководцы

Заявление бывшего главы Министерства образования и науки Оксена Лисового о провале и имитации реформы Новой украинской школы (НУШ) в 5–7 классах – попытка переложить ответственность с руководства МОН на рядовых учителей. Экс-министр объяснил проблемы базовой школы устаревшим мышлением педагогов, формализмом на местах, ошибками предшественников и разбитыми дорогами.

Эксперт в области образования Игорь Ликарчук в посте в Facebook раскритиковал экс-чиновника, назвав такие объяснения "рафинированным политическим и профессиональным цинизмом". Он отмечает, что главной причиной системного кризиса в образовании является не состояние дорог или "сопротивление" учителей, а низкий уровень профессионализма и оторванность от реальности команды МОН, которая руководила ведомством во время войны.

"Гораздо проще обвинить рядового бойца в окопе, чем признать: командиры провалили и стратегию, и обеспечение, и логистику.В том, что флагманская образовательная реформа страны оказалась в глубоком кризисе, виноваты не разбитые дороги. Виновата системная несостоятельность государственного образовательного менеджмента и его оторванность от реальности", — подчеркнул Ликарчук, цитируя известное высказывание французского императора Наполеона Бонапарта.

По мнению эксперта в области образования, вина бывшего руководства МОН заключается в том, что оно отнеслось к бумажной Концепции НУШ 2016 года как к священному писанию, которое нельзя пересматривать. Так, реформа продолжала внедряться, игнорируя полномасштабное вторжение, отключения электроэнергии, воздушные тревоги и психологическое состояние детей. Кроме того, учителя 5–7 классов не были своевременно обеспечены учебниками и методической базой. требуя "европейских подходов" от людей, которые за собственные средства печатали материалы под сиренами, а вместо реальной переподготовки "кормили" онлайн-курсами ради получения сертификатов.

Чиновники требовали бумажных отчетов, оценки по группам результатов (ГР) и геймификации вместо того, чтобы адаптировать программы к условиям обучения в убежищах и восполнить пробелы в образовании.

Не извлекая уроков из проблем в 5–7 классах, МОН запустило пилотный проект трехлетних академических лицеев. По словам Ликарчука, это привело к хаотичному разделению школ и превращению десятиклассников в "подопытных кроликов".

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