Ликарчук раскритиковал конкурс ''Учитель года'' в Украине: это шоу и отзвук СССР

Бывший глава Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Игорь Ликарчук раскритиковал конкурс "Учитель года" заметив, что это "отголосок совка". По его словам, идея премии была заимствована СССР у США в конце ХХ века.

Работник образования считает, что определять лучшего учителя бессмысленно, ведь это могут делать только те, кого учит педагог. Кроме того, по мнению Ликарчука, мастерство нельзя измерить выполнением конкурсных заданий, потому что оно проявляется только в конкретной ситуации, а не на сцене. Об этом экс-руководитель УЦОКО отметил в сообщении в Facebook.

"Пожалуй, именно поэтому и не проводятся конкурсы типа "Лучший врач". Потому что врач свое профессиональное мастерство может продемонстрировать только в контакте с пациентом конкретным результатом. И было бы странным, если бы он его демонстрировал искусственно и наиграл на сцене. К сожалению, образовательное чиновничество , проводя такие конкурсы, работает на шоу. И многие учителя на участие в нем соглашаются. Хотя бы и для того, чтобы сохранить лицо школы", – написал Ликарчук.

Он отметил, что подобные конкурсы проходят и в других странах мира, но педагоги, одерживая победы, в большинстве имеют карьерный старт.

В Украине же победители не имеют таких преимуществ и только одного из них до сих пор приглашают во многие педколлективы, чтобы услышать незаангажированное мнение учителя.

Ликарчук подчеркнул отважность принявших участие в конкурсе педагогов. Работник образования поделился своими мечтами по этому поводу, заметив, что желает, чтобы в будущем такие учителя смогли стать топ-звездами страны, ведущие университеты пытались организовать встречи с педагогическими работниками, а родители будут стремиться, чтобы их дети попали на обучение именно к таким педагогам.

"Возможно, когда-нибудь и доживем до того, что звание "Учитель года" сделает победителя топ-звездой в масштабах страны; педуниверситеты будут пытаться пригласить их, а не порнозвезд, встретиться с будущими педагогами; а прохождение всех аттестаций и сертификации для них со дня получения этого звания станет не нужным", - заметил эксруководитель УЦОКО.

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