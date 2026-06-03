Ликарчук вступился за учительницу со 183 баллами на НМТ: это не поражение, а диагноз системе

На днях среди украинцев разразилась дискуссия вокруг результатов учительницы истории с 18-летним стажем Оксаны Полищук, которая сдала Национальный мультипредметный тест (НМТ) по истории на 183 балла. Социальныесети сразу отреагировали волной "диванной экспертизы" и возмущения: "Почему не 200? Чему может научить такой педагог?" На защиту педагога стал бывший глава Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Игорь Ликарчук. Он заявил, что такой результат – это не поражение педагога, а диагноз самой системе тестирования, которая за красивым фасадом цифровизации потеряла главное.

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По мнению образовательного эксперта, современный тест по истории превратился в "соревнования по чистке картофеля на скорость под тиканье таймера", а сама тестирование образования осуществила подмену понятий. Ликарчук подчеркивает, что глубокую, человекоцентрическую и мировоззренческую дисциплину попытались измерить линейкой для скоростного кликанья компьютерной мышкой. Тогда как участник экзамена должен продемонстрировать не понимание логики исторического процесса, а умение угадать правильный ответ в пределах утвержденного шаблона.

"Что на самом деле проверяет НМТ под строгим взглядом камеры и таймера? Оно проверяет качество "загрузки" в краткосрочную память изолированных, сухих фактов, умение распознать физиономию какого-то исторического лица, угадать изображение какого-то здания или название монеты. Более того, для настоящего профессионала, мастера своего дела, глубокие знания на таком тесте часто становятся живым препятствием", – пишет Ликарчук.

Он отмечает, что когда экзамен сдает ребенок, который готовился с репетитором, то он видит только "правильную строку из учебника", тогда как опытный педагог сосредотачивается на историческом контексте, ошибочности составления задач, двусмысленности формулировок и тому подобное. Таким образом, отмечает образовательный эксперт, любая попытка профессионала задуматься или проанализировать задание ведет к потере драгоценного времени.

"Но разве миссия учителя истории заключается в том, чтобы быть ходячим сервером, который без ошибок выдает даты заключения уний или распознает архитектурные памятники по некачественному изображению? Настоящий учитель истории учит мыслить. Его задача – не заставить вызубрить дату, а научить понимать, почему произошло то или иное событие, к каким последствиям для нации оно привело и какие уроки мы должны вынести из него сегодня, в условиях жестокой войны за независимость", – подчеркивает Ликарчук.

Педагог отмечает, что можно любого ученика "натаскать" на 200 баллов по НМТ, однако действительно ли это будет воспитывать в детях гражданскую позицию, историческое сознание и иммунитет против враждебной пропаганды. Именно поэтому, 183 балла для опытного педагога – это не поражение, а диагноз самой системе оценивания, которая за красивым "фасадом" цифровых отчетов и таблиц перевода потеряла думающего человека и учителя, решившего испытать на себе то, что чувствует выпускник, сдающий НМТ.

Ликарчук подчеркнул, что результат любого теста не тождественен понятию "хороший учитель", а судьба страны решается не на скоростном тестировании , а в классах, где рождаются смыслы, которые нельзя измерить цифровым алгоритмом.

Напомним, учительница истории и методистка с 18-летним опытом преподавания Оксана Полищук сдала НМТ по истории Украины на 183 балла. Свой результат, который оказался не идеальным, она объяснила тем, что сама же попала в ловушку, о которой предупреждала учеников.

По ее словам, тест она составляла прежде всего для себя – чтобы почувствовать атмосферу и понять, с чем сталкиваются ученики. Задания не показались ей слишком сложными, однако существенно повлиял принцип формирования теста. Учительница обратила внимание на неравномерное распределение тем: в частности, вопросы по истории независимой Украины, которой она уделяет значительное внимание при преподавании, почти не попались. Учительница заметила в тесте также несколько неожиданных акцентов. Например, случались узкоспециализированные вопросы – об отдельных исторических событиях, карикатурах или даже изображениях на памятных монетах, которые не являются типичными для базовой подготовки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцев возмутила идея убрать математику из обязательных предметов НМТ.

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