Лишь 5 из 100 выпускников устраиваются на работу: Бабак назвал главную проблему украинских профессионально-технических училищ

В Украине работодатели могут принять на работу лишь 5 выпускников профессиональных (профессионально-технических) учебных заведений из 100, поскольку остальные не готовы выполнять трудовые функции в соответствии с современным профессиональным стандартом. В то же время только 30% абитуриентов после школы выбирают профтехучилища, тогда как остальные поступают в вузы. Между тем государству нужны противоположные пропорции.

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Об этом в интервью The Page рассказал глава Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. По его словам, предприятия заказывают специалистов с одними навыками, а учебные заведения продолжают готовить их по другим программам, при этом часть предметов и технологий устарела и не пригодится человеку на работе.

Он подчеркнул, что в программах не хватает новых компетенций, в частности работы с электронными системами и современным автоматизированным оборудованием. Согласно новому законодательству, предусмотрено участие работодателей в наблюдательных советах, поэтому бизнес, готовый инвестировать в учебное заведение, должен иметь возможность влиять на образовательные программы и объяснять, какие специалисты ему нужны.

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В то же время обновить только оборудование недостаточно. Так, работодатель готов передать учебному заведению современный трактор John Deere вместо старого "Кировца". Проблема в том, что преподаватели всю жизнь работали с "Кировцем" и не умеют пользоваться новой техникой, поэтому сначала нужно переобучить мастеров, чтобы уже они могли обучать учеников.

"Я бываю на крупных предприятиях, в частности оборонных, которые работают со сложным современным оборудованием. Инженеров-конструкторов высокого уровня там немного. Зато нужны сотни людей, которые собирают продукцию и работают на станках с числовым программным управлением. По моим наблюдениям, их зарплата может начинаться примерно с тысячи евро и расти до полутора-двух тысяч", – отметил Бабак.

Он отметил, что выпускник профтехучилища на старте может получать в среднем в два-три раза больше, чем выпускник вуза. Чиновник считает, что нужно менять систему финансирования, передавать учебные заведения реальному владельцу, инвестировать в оборудование, привлекать работодателей к управлению и образовательным программам, а также переобучать мастеров и преподавателей.

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