Лисовой отреагировал на обращение ректоров отменить НМТ при поступлении в вузы

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой негативно отреагировал на обращение ректоров отменить Национальный мультипредметный тест при поступлении в художественные университеты и дал понять, что этого делать не будут. Он отметил, что базовые знания по обязательным предметам должны быть у каждого абитуриента, ведь они поступают в заведение высшего образования.

Об этом Лисовой написал в Facebook. Он отметил, что результаты НМТ будут играть меньшую роль при поступлении, чем творческий конкурс в художественных университетах.

"Безусловно, результаты НМТ будут играть меньшую роль в формировании вступительного балла, чем творческий конкурс. Но речь идет о поступлении в заведение высшего образования, поэтому базовые знания по обязательным предметам (украинскому языку, истории Украины, математике и одному предмету на выбор) должны быть у каждого поступающего", – сказал министр образования.

Он напомнил, что ключевая задача вузов – не набрать как можно больше студентов, а создать условия для получения качественного образования. Несмотря на то, что студенты-контрактники – это источник наполнения бюджетов ЗВО.

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Чиновник подчеркнул, что в части европейских учебных заведений есть опыт поступления только по результатам творческого конкурса, однако там есть и понимание ценности высшего образования. И заметил, что художники – чрезвычайно образованные люди, которые получают также и теоретические знания в университетах, а не только раскрывают таланты.

Лисовой подверг критике намерение ректоров протестовать во время военного положения, в случае, если МОН не пойдет на их условия – отменить НМТ для творческих специальностей.

Предварительно, в соцсети появились заявления совета ректоров вузов, которые изложил ректор Национальной музыкальной академии Украины им. П.И.Чайковского Максим Тимошенко в Facebook , а также обращение Профсоюза работников культуры. Представители художественной отрасли требуют отменить обязательное прохождение НМТ в 2024 году для абитуриентов, которые хотят поступать на творческие специальности. В документах говорится, что в европейских странах такая практика отсутствует, а во время военного положения можно обойтись только творческим конкурсом.

В случае, если МОН не выполнит требования, руководители учебных заведений намерены выйти на акцию протеста с по меньшей мере 3 тысячами человек, включая студентов, преподавателей и родителей.

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