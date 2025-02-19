Лисовой взял под контроль доплаты учителям и обратился к местным властям из-за 'манипуляций'

Министр образования Оксен Лисовой рассказал о выплате дополнительной тысячи гривен работникам образования в Украине. Он обратился к местным властям с просьбой прекратить манипуляции с доплатами надбавок за престижность труда.

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Во время брифинга, посвященного презентации комплексной политики "Образование для жизни", министр пообещал взять под контроль вопрос "учительской тысячи" в регионах. Он заверил, что средства для доплат были перечислены в общины еще в первой декаде января 2025 года, и проблем с выплатами не должно быть.

Речь идет о дополнительных выплатах, которые правительство пообещало учителям с января 2025 года. Как пояснил премьер-министр Денис Шмигаль, эта дополнительная тысяча "на руки" (1300 грн. минус налогообложения) должна перекрыть уменьшение учительских зарплат из-за повышения военного сбора.

Отвечая на вопросы журналистов во время брифинга, Лисовой уточнил тот момент, что они будут внимательно следить, чтобы не было манипуляций по этим доплатам путем уменьшения выплат за престижность труда.

"Есть ряд надбавок учителям, и надбавка, в частности, за престижность, она колеблется от 5 до 30%. Мы предостерегаем от манипуляций на местах, когда 1000 грн начисляется, а надбавка уменьшается. За этим мы будем внимательно следить. Если такие ситуации будут возникать, мы тоже будем принимать соответствующие меры", – пообещал министр.

Напомним, что на доплаты учителям в 2025 году было выделено 12 млрд грн. С 1 января учителя должны получать 1000 грн. доплаты "на руки" (1300 грн с налогами), а с сентября эта сумма будет составлять 2 тысячи грн (2600 грн с налогами).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинские педагоги попросили увеличить зарплату до 1000-1500 долларов.

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