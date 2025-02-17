Украинские педагоги попросили увеличить им зарплату до 1000-1500 долларов. Текст петиции

Ольга Липич
Моя Школа
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Украинские педагоги попросили увеличить им зарплату до 1000-1500 долларов. Текст петиции

На сайте Кабинета министров Украины зарегистрирована петиция с требованием существенно увеличить заработную плату учителям. Украинские педагоги отмечают, что хотят получать не менее 1000-1500 долларов в месяц.

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В тексте петиции говорится, что именно такую зарплату получают учителя в государствах Европы. По состоянию на понедельник, 17 февраля, петиция набрала 8721 подписей.

Для того чтобы ее рассмотрело правительство, петиция должна собрать 25 тысяч подписей.

Украинские педагоги попросили увеличить им зарплату до 1000-1500 долларов. Текст петиции

"Просим принять решение о повышении заработной платы учителям до уровня, соответствующего их профессиональному взносу (увеличить заработную плату до уровня европейских государств – 1000-1500 долларов)!" – сказано в документе.

Автор петиции приводит несколько аргументов и фактов, побуждающих учителей требовать повышения заработной платы. Он отмечает, что в Украине низкий уровень зарплаты по сравнению с другими странами. К примеру, в Польше средняя зарплата учителя около 1200-1500 долларов, в Чехии от 1400 долларов, в Германии 4000-5000 долларов. В то же время в Украине средняя зарплата учителя составляет всего 300-400 долларов.

Украинские педагоги попросили увеличить им зарплату до 1000-1500 долларов. Текст петиции

Также в петиции отмечено, что большинство учителей работает сверхурочно, занимается подготовкой уроков, проверкой работ, консультациями учащихся и общением с родителями, а отсутствие должной компенсации демотивирует педагогов и снижает качество образования.

Напомним, тысяча львовских учителей смогут получать прибавку к зарплате в размере 15 тысяч гривен. Отбор педагогов в рассрочку будет состоять из трех этапов, которые будут содержать анонимное голосование среди школьников, тестирование учителей и оценивание их педагогами, родителями и представителями ученического самоуправления.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что лучший учитель 2021 года Артур Пройдаков считает, что зарплата педагогов в Украине должна быть не менее 25 тысяч гривен. В то же время, школьные учителя с большим опытом работы должны получать более 50 тысяч гривен.

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