Украинские педагоги попросили увеличить им зарплату до 1000-1500 долларов. Текст петиции

На сайте Кабинета министров Украины зарегистрирована петиция с требованием существенно увеличить заработную плату учителям. Украинские педагоги отмечают, что хотят получать не менее 1000-1500 долларов в месяц.

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В тексте петиции говорится, что именно такую зарплату получают учителя в государствах Европы. По состоянию на понедельник, 17 февраля, петиция набрала 8721 подписей.

Для того чтобы ее рассмотрело правительство, петиция должна собрать 25 тысяч подписей.

"Просим принять решение о повышении заработной платы учителям до уровня, соответствующего их профессиональному взносу (увеличить заработную плату до уровня европейских государств – 1000-1500 долларов)!" – сказано в документе.

Автор петиции приводит несколько аргументов и фактов, побуждающих учителей требовать повышения заработной платы. Он отмечает, что в Украине низкий уровень зарплаты по сравнению с другими странами. К примеру, в Польше средняя зарплата учителя около 1200-1500 долларов, в Чехии от 1400 долларов, в Германии 4000-5000 долларов. В то же время в Украине средняя зарплата учителя составляет всего 300-400 долларов.

Также в петиции отмечено, что большинство учителей работает сверхурочно, занимается подготовкой уроков, проверкой работ, консультациями учащихся и общением с родителями, а отсутствие должной компенсации демотивирует педагогов и снижает качество образования.

Напомним, тысяча львовских учителей смогут получать прибавку к зарплате в размере 15 тысяч гривен. Отбор педагогов в рассрочку будет состоять из трех этапов, которые будут содержать анонимное голосование среди школьников, тестирование учителей и оценивание их педагогами, родителями и представителями ученического самоуправления.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что лучший учитель 2021 года Артур Пройдаков считает, что зарплата педагогов в Украине должна быть не менее 25 тысяч гривен. В то же время, школьные учителя с большим опытом работы должны получать более 50 тысяч гривен.

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