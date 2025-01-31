Львовские учителя будут получать по 15 тысяч гривен премии ежемесячно: что для этого нужно

Во Львовской громаде педагоги будут получать ежемесячно премию в 15 тысяч гривен. В городском совете внесли изменения в программу "Педагоги, которые вдохновляют", которые предусматривают избрание тысячи педагогов для премирования.

Видео дня

Об этом сообщили на сайте Львовского городского совета. Так, во Львове выберут тысячу учителей, которым каждый месяц в течение 2025 дополнительно к зарплате будут насчитывать по 15 тысяч гривен.

Планируется, что в каждой школе будет несколько педагогов, получающих премию.

Отбор будет проходить в три этапа: анонимное голосование среди учащихся, профессиональное тестирование педагогов, а также оценка экспертной группы, в которую будут входить педагоги, родители и представители ученического самоуправления.

Кто из учителей сможет рассчитывать на премию в 15 тысяч гривен:

педагоги, работающие более года в должности учителя по основному месту работы с нагрузкой не менее 18 часов в неделю;

социальные педагоги, практические психологи, педагоги-организаторы, работающие не менее года с нагрузкой 40 часов в неделю;

руководители кружков заведений внешкольного образования, работающих не менее одного года с недельной нагрузкой, что составляет не менее 18 часов в неделю;

преподаватели и концертмейстеры художественных и музыкальных школ Львовского городского территориального общества, которые работают не менее одного года с недельной нагрузкой, что в сумме составляет не менее 18 часов в неделю.

Во Львовском горсовете добавили, что эта программа будет действовать до 2030 года, педагогов на премирование будут выбирать каждый год сроком на 12 месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA, победитель премии Global Teacher Prize Ukraine-2021 Артур Пройдаков считает, что зарплата педагогов в Украине должна быть не менее 25 тысяч гривен. В то же время, учителя с большим опытом работы должны получать более 50 тысяч гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!